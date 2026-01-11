我的頻道

日本研究：口腔健康與能否長壽 大有關係

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦

中央社倫敦11日綜合外電報導
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

媒體報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯在北極活動。德國也計劃提出設立名為「北極哨兵」的北大西洋公約組織聯合特派團，負責維護區域安全。

路透引述英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）昨天報導指出，英國和其他歐洲國家軍事首長正就北大西洋公約組織（NATO）可能在美國總統川普一再表態要得到的格陵蘭（Greenland）設立北約特派團一事制定計畫。

該報導指出，英國官員已經與德國、法國和其他國家就相關計畫展開初步磋商，內容可能包括部署英國部隊、軍艦和軍機，以保護格陵蘭免於俄羅斯和中國行動的影響。

彭博（Bloomberg News）今天也引述知情人士報導，德國外交部長和財政部長明天訪華府，德國屆時將提出設立北約聯合特派團，以保衛北極地區。

知情人士透露，德國計劃提出設立一支名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的特派團，負責維護區域安全，並將以北約去年啟動保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）特派團作為藍本。

英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，有關如何嚇阻俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在北極行動是「例行公事」。

亞歷山大說：「考量到俄羅斯和中國的行動，北極地區正成為競爭日趨激烈的地緣政治區域…我們和北約所有盟國討論如何嚇阻俄羅斯在北極圈的侵略行為，是合情合理的。」

英國政府發言人在被問到每日電訊報報導內容時表示，英國「致力與北約盟友合作，加強北約在北極的嚇阻與防禦力」。

明天將會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天表示，針對美國關切俄羅斯或中國船艦的議題，必須在北約聯盟的框架之下找出解決方案。

瓦德福說：「若涉及領土主權問題，我們立場絕對明確：格陵蘭未來應由格陵蘭人民自主決定。」

北約 德國 俄羅斯

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

伊朗宣布為「烈士」哀悼3天 號召遊行「抵抗暴動」

