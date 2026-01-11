我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

金球獎今登場「一戰再戰」9項提名成奪獎大熱門

華郵：頭巾革命和伊朗示威反映國家與社會出現鴻溝

中央社華盛頓10日綜合外電報導
伊朗首都德黑蘭10日晚間，可見街頭聚集大批示威者抗議。（美聯社）
伊朗首都德黑蘭10日晚間，可見街頭聚集大批示威者抗議。（美聯社）

伊朗去年底因民生問題爆發示威並蔓延至全國，成為2022年艾米尼之死掀頭巾革命後規模最大的抗爭。華盛頓郵報指出，兩場抗爭反映國家與社會之間難以彌合的鴻溝。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，直接造成近期這波示威潮的導火線是經濟崩潰。伊朗法定貨幣里亞爾（rial）重貶至1美元兌近140萬里亞爾、通膨率飆升至超過52%，物價攀升程度讓民眾負擔不起。

德黑蘭當地商家去年12月28日開始罷工，抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至超過100座城市，成為伊朗政權近年來最嚴峻的挑戰。

回顧2022年，22歲庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服裝規定被捕後死於獄中，在伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」。

比較這兩波抗爭，可以看出伊朗抗議情勢的延續和轉變。雖然起因不同，兩者都反映出深層的結構性不滿，以及國家與社會之間難以彌合的鴻溝。

2022年的抗議源自於社會與道德危機。艾米尼之死成為體制壓迫、特別是壓迫女性的象徵。隨之而來的運動主軸是尊嚴、身體自主與個人自由。「女性、生命、自由」這句口號，成為一個世代對強制戴頭巾和威權控管的反叛。女性和年輕人走到最前線，把日常抗爭行動推向全國、挑戰政權合法性。

相較下，2025年底的示威由經濟動盪引發。里亞爾劇貶、通膨升溫以及失業率居高不下，激起店家、商人、城市中產階級和學生的怒火。首都德黑蘭的大市集（Grand Bazaar）、拉萊哈扎爾（Lalehzar）以及阿拉定（Lalehzar）市場的商販罷工抗議，傳遞出明確的訊息：經濟崩潰和政府治理不當密不可分。

據報導，這兩起抗爭都是透過X、Instagram等社群媒體迅速擴散，使抗議畫面在伊朗國外傳開。2022年時，#MahsaAmini的社群媒體標籤在全球爆紅。如今，商家罷工與學生集會的影片再次引發國際關注。

在兩次抗議中，德黑蘭當局均以武力鎮壓應對。2022年有超過500人喪命、數千人被捕；2025-2026年已傳出包含血腥鎮壓、大規模拘捕以及恐嚇人民在內等暴力情事，顯示鎮壓仍是伊朗當權者的主要脅迫手段。

兩起抗議事件的差異同樣值得關注，2022年抗議初期的活動範圍以大城市為主。

2025-2026年示威行動規模在初期階段非常廣泛且深入，範圍涵蓋德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、麥什赫德（Mashhad）以及哈梅丹（Hamedan）等大城市，並蔓延至中小型城市和偏經濟弱勢的區域，且學生、勞工、女性以及少數民族紛紛上街，顯示在經濟壓力下，這次抗議可能出現更大規模動員。

另一個顯著差異是國際環境。2022年時，全球聚焦於侵犯人權，西方政府口頭聲援並祭出有限的制裁。時任美國總統拜登（Joe Biden）政府傾向以外交圍堵，不願採取全面經濟壓力。

反觀這次抗議處於截然不同的地緣政治情勢。美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，恢復「極限施壓」政策，使伊朗經濟孤立情況加劇。

不論是頭巾革命或者今年來的示威抗議，都揭示了伊朗政府與社會之間深層且尚待解決的裂痕。頭巾革命重創當權者的道德權威，這波抗議則對國家經濟基礎構成威脅。

這波示威能否延續2022年的抗議情勢，或者在鎮壓下逐漸消退，取決於社會各階層能否團結一心，民眾能否將經濟凋敝轉化為明確政治訴求，以及這場運動本身能否在維安部門和政治高層之間造成分裂。

可以確定的是，推動民眾反抗的潛在力量並未消失，反而愈發強大。積壓已久的民怨、對經濟感到絕望，以及追求尊嚴的渴望等，將繼續塑造伊朗政治局勢。問題已不再是變革是否可能發生，而是這些條件是否終於能讓變革維持下去。

伊朗 罷工 社群媒體

上一則

伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求

下一則

美封鎖委內瑞拉水域 6艘油輪暗中駛離後又重返

延伸閱讀

紐時：川普聽取軍事打擊伊朗選項簡報 但尚未下決定

紐時：川普聽取軍事打擊伊朗選項簡報 但尚未下決定
伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求

伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求
「美國去死」伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

「美國去死」伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地
美國、以色列熱線 路透：談可能介入伊朗 以色列提高警戒

美國、以色列熱線 路透：談可能介入伊朗 以色列提高警戒

熱門新聞

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」