高市早苗研議解散眾院 總務省促地方選委會備戰

中央社東京11日專電
首相高市早苗。（路透）
首相高市早苗。（路透）

日本政府及自民黨相關人士透露，首相高市早苗正研議在23日通常國會開議之初解散眾議院。據了解，高市已向身邊人士表達相關想法，可能會在3連休結束後對外說明。據知，總務省已經發通知要求地方選委會以「最快1月27日公告、2月8日投開票」做好必要準備。

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力。每日新聞報導，高市有意解散眾議院，主因在於黨內基礎及聯合執政關係仍存在不確定性，執政團隊認為有必要以「強健的經濟」等政策訴求，透過選舉爭取民意支持，強化政策實現的推動力。

報導稱，由於媒體已經報導眾議院可能會提前解散，總務省10日向各都道府縣選舉管理委員會事務局發出事務聯絡通知。

通知中指出，「（目前）除媒體報導外，尚無其他確定資訊」，但仍要求各地以「最快1月27日公告、2月8日投開票」的行程為前提，確認相關作業時程，並提前與相關業者協調，做好必要準備。

多家媒體民調顯示，高市內閣自去年10月成立以來，支持率持續維持在6至7成。執政陣營內部因此出現一種意見，認為應該把握高支持度的時機，果斷解散國會、訴諸民意。

國會席次方面，眾議院自民黨會派去年11月吸納「改革會」3名眾議員，再加上日本維新會的支持，使執政陣營勉強達到剛好過半數233席，不過在參議院距離過半尚差6席。

自民黨內部對於在眾議院議員定數削減法案上，是否能與維新會合作抱持疑慮，有意見認為，可藉由眾議院選舉，促成國民民主黨加入聯合執政。

然而，高市在5日的新年記者會上強調，「讓國民實際感受到政府在物價上漲對策、經濟政策上的成效至關重要，政府目前正全力應對當前課題。」

執政團隊已將物價對策列為最優先事項，並力求預算案早日通過。若是提前解散眾議院，預算審議恐延後至4月以後，自民黨內部因此出現需要審慎考量的意見，在野黨也表達反對立場。

