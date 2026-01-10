澳洲叢林大火逾3.8萬戶停電 維州宣布災難狀態

澳洲東南部叢林大火肆虐，燒毀上百棟建築。（路透）

澳洲 東南部叢林大火肆虐，燒毀上百棟建築，約3萬8000戶住家和商家停電，維多利亞州（Victoria）當局今天宣布進入災難狀態。

綜合法新社和路透社報導，維多利亞州本週受到熱浪侵襲，氣溫飆破攝氏40度，加上熱風助長火勢，形成自2019至2020年「黑色夏季」（Black Summer）叢林大火以來最嚴峻的火災天候。當時「黑色夏季」火災奪走33條人命，燒毀面積相當於土耳其 國土大小。

有關當局今天上午表示，林地延燒面積超過30萬公頃，維多利亞州仍有10處大型火災還在燒。至少130棟建築物被毀，包括民宅和棚屋。約3萬8000戶住家和商家無電可用。

其中一場最具毀滅性的大火在朗伍德（Longwood）附近，蔓延近15萬公頃。

維多利亞州州長艾藍（Jacinta Allan）今天宣布進入災難狀態，賦予消防人員強制撤離等緊急權力。

她表示：「一切都是為了保護維州 人民生命安全，同時也傳遞明確的訊息，即若被告知要撤離，請立刻離開。」

緊急管理專員威布許（Tim Wiebusch）表示：「值得注意的是這些大型火災有許多仍會延燒數天。」