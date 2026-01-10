我的頻道

伊朗抗議擴大 革命衛隊：維護安全是「紅線」

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

菲律賓垃圾山崩塌增至4死 數十人遭埋擬擴大搜救

中央社馬尼拉10日綜合外電報導
菲律賓中部一處垃圾掩埋場8日發生崩塌事故。（美聯社）

菲律賓中部一處垃圾掩埋場本月8日發生崩塌事故，目前至少有4人罹難、30多人失聯，救援人員今天持續進行搜救，菲國官員也證實在垃圾堆底下發現生命跡象，計劃擴大搜索行動。

這起事故發生在宿霧市（Cebu City）一處名為比納利烏（Binaliw）的民營掩埋場，當時約有50名清潔人員遭傾倒的高聳垃圾堆掩埋。目前至少有12人被救出並送醫治療。

宿霧市議員加爾加尼拉（Joel Garganera）告訴法新社，截至今天上午10時，這起事故的死亡人數攀升至4人，另有34人下落不明。

宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）透過聲明宣布：「當局已在特定區域確認發現生命跡象，挖掘工作必須持續謹慎進行，此外現場將部署50公噸重型起重機，這台機具已在警方護送下運往現場。」

宿霧市一名救援人員雷耶斯（Jo Reyes）今天告訴法新社，他們進入現場搜救時面臨垃圾堆進一步崩塌的風險。

根據市府員工說法，由於垃圾掩埋場訊號不佳，災區相關資訊傳遞速度緩慢。該垃圾場負責服務宿霧市及其周邊社區。

