為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？

亞太裔歷史納全紐約州課網 26學區續推動

李在明透露向習開口 再租借一對大貓熊在光州牛峙動物園

記者林宸誼／即時報導
南韓總統李在明在一場座談會上稱，曾在與大陸國家主席習近平會談時，提出再租借一對大貓熊，安置在光州牛峙動物園。圖為李在明（左一）5日用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦自拍。 歐新社
南韓總統李在明在一場座談會上稱，曾與中國國家主席習近平會談時，提出再租借一對大貓熊，安置在光州牛峙動物園。

光州市政府相關人士稱，牛峙動物園尚未配備大貓熊飼養設施，但具備足夠的飼養和獸醫診療力量。若能成功從中方租借到大熊貓，這將成為韓中交流的象徵，也有望推動地方旅遊和經濟發展。

韓聯社報導，李在明9日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他近期與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對大貓熊，光州市長姜琪正當天在座談會結束後轉述李在明上述談話。

光州牛峙動物園是南韓第二大國家級動物園，北韓領導人金正恩向前總統文在寅贈送的兩隻豐山犬就飼養在光州牛峙動物園。

姜琪正10日前往牛峙動物園檢查飼養條件及營運方案，並與市政府相關人士瞭解可新建大貓熊專用飼養設施的候選地。

南韓氣候能源環境部6日表示，韓中環境部門對中方向韓方租借大貓熊的方案，開始進行討論。

南韓環境部介紹，環境部長官金星煥當天在北京會見中國國家林業和草原局局長劉國洪。雙方回顧兩國大熊貓合作項目取得的成果，並商定今後進一步深化合作。

李在明和習近平前一天舉行會談，商定兩國在工作層面對中方向韓方租借大熊貓的事宜進行討論。作為後續措施，兩國環境部門當天就此進行討論。

在韓中1994年9月建交兩周年之際，中國大貓熊莉莉和明明開始旅居南韓，並於1998年提前回國。

習近平2014年7月訪韓，同時任總統朴槿惠舉行會談，當時兩國領導人發表的聯合聲明包括支持兩國對大貓熊共同研究的內容。

經兩國工作層協商，中方於2016年3月向韓方租借愛寶和樂寶。這兩隻大熊貓於2020年7月誕下福寶，後於2023年7月生下雙胞胎睿寶和輝寶。福寶於2024年4月返回中國，愛寶、樂寶、睿寶和輝寶目前旅居在南韓三星愛寶樂園。　　

