川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

美國總統川普9日在白宮東廳會晤石油公司高管時，佩戴了一枚他稱之為「快樂川普」的徽章。美聯社

美國總統川普 9日表示，美國「將在格陵蘭 島採取行動，無論他們喜不喜歡」。他還說，自己必須採取行動，否則「俄羅斯或中國將接管格陵蘭島」。

天空新聞報導，川普在副總統范斯與國務卿魯比歐陪同下，於白宮會見石油產業領袖時指出：「我們不會讓俄羅斯或中國變成我們的鄰居。我是希望能談成一筆交易，你知道的，用比較簡單的方式。但如果不能用簡單的方式，那我們就會用強硬的方式。」

根據報導，記者當時詢問有關格陵蘭島的問題，並追問他會為該島向丹麥 提供多少資金。對此，川普表示，他「尚未」談及金錢問題，但「可能會談論這件事」。

路透8日披露，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性現金，作為說服其脫離丹麥、並可能加入美國的方案之一，金額可能介於每人1萬美元至10萬美元（台幣約31.8萬元至318萬元）之間。不過，丹麥議會的2位現任格陵蘭籍議員接受彭博資訊採訪時指出，無論川普提供多少金額，都無法說服格陵蘭人加入美國。

身兼丹麥議會格陵蘭事務委員會主席的凱尼茲（Aaja Chemnitz）表示，川普任何試圖以直接支付誘惑格陵蘭的行動都注定失敗，而且可能加劇反抗情緒。她直言：「再多的錢也買不到我們的民族靈魂，認為可以收買一個民族，本身就是不尊重。」

凱尼茲也對路透披露提案的前提提出質疑：「當整個根基都在被撕裂時，一次性付款有什麼意義？」。

即使是傾向獨立的政治家也持有相同的立場，方向黨（Naleraq）的霍格-戴姆（Aki-Matilda Hoegh-Dam）表示，自己將拒絕任何以現金交換成為美國人的方案。她說：「我們不是可以被交易的商品，而是人。無論對方開價多少，都仍然太廉價了。」