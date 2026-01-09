我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25年來首次 加州全境0乾旱

天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在白宮東廳會晤石油公司高管時，佩戴了一枚他稱之為「快樂川普」的徽章。美聯社
美國總統川普9日在白宮東廳會晤石油公司高管時，佩戴了一枚他稱之為「快樂川普」的徽章。美聯社

美國總統川普9日表示，美國「將在格陵蘭島採取行動，無論他們喜不喜歡」。他還說，自己必須採取行動，否則「俄羅斯或中國將接管格陵蘭島」。

天空新聞報導，川普在副總統范斯與國務卿魯比歐陪同下，於白宮會見石油產業領袖時指出：「我們不會讓俄羅斯或中國變成我們的鄰居。我是希望能談成一筆交易，你知道的，用比較簡單的方式。但如果不能用簡單的方式，那我們就會用強硬的方式。」

根據報導，記者當時詢問有關格陵蘭島的問題，並追問他會為該島向丹麥提供多少資金。對此，川普表示，他「尚未」談及金錢問題，但「可能會談論這件事」。

路透8日披露，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性現金，作為說服其脫離丹麥、並可能加入美國的方案之一，金額可能介於每人1萬美元至10萬美元（台幣約31.8萬元至318萬元）之間。不過，丹麥議會的2位現任格陵蘭籍議員接受彭博資訊採訪時指出，無論川普提供多少金額，都無法說服格陵蘭人加入美國。

身兼丹麥議會格陵蘭事務委員會主席的凱尼茲（Aaja Chemnitz）表示，川普任何試圖以直接支付誘惑格陵蘭的行動都注定失敗，而且可能加劇反抗情緒。她直言：「再多的錢也買不到我們的民族靈魂，認為可以收買一個民族，本身就是不尊重。」

凱尼茲也對路透披露提案的前提提出質疑：「當整個根基都在被撕裂時，一次性付款有什麼意義？」。

即使是傾向獨立的政治家也持有相同的立場，方向黨（Naleraq）的霍格-戴姆（Aki-Matilda Hoegh-Dam）表示，自己將拒絕任何以現金交換成為美國人的方案。她說：「我們不是可以被交易的商品，而是人。無論對方開價多少，都仍然太廉價了。」

格陵蘭 川普 丹麥

上一則

英警告馬斯克的聊天機器人：若續縱容深偽性照片 將封殺

延伸閱讀

川普：無論難易 都要得到格陵蘭島

川普：無論難易 都要得到格陵蘭島
伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了

伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了
「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統
川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲

川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」