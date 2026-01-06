芬蘭媒體與AI識讀納課程 3歲起培養辨別假新聞能力

我的頻道

中央社赫爾辛基6日綜合外電報導
示意圖。Image by memyselfaneye from Pixabay
示意圖。Image by memyselfaneye from Pixabay

芬蘭對抗假新聞的戰鬥從幼兒園教室展開。芬蘭全國課程納入媒體識讀教育多年，學生最早自3歲開始培養分析不同種類媒體、辨別惡意假訊息的能力，新興的AI識讀也隨科技進步日益受到重視。

美聯社報導，這套課程是芬蘭打擊錯誤訊息計畫的一環，旨在提高民眾對宣傳及虛假主張的抵抗力，尤其是來自鄰國俄羅斯的影響。芬蘭與俄國接壤的邊界長逾1340公里。

如今，在俄羅斯將近4年前全面侵略烏克蘭並在歐洲各地加強散播惡意假訊息之後，芬蘭教師被要求將人工智慧（AI）識讀納入課程中。

赫爾辛基市教育專家哈卡拉（Kiia Hakkala）告訴美聯社：「我們認為具備良好的媒體識讀技巧是非常重要的公民能力，這對國家與民主的安全至關重要。」

在赫爾辛基北部的塔帕尼拉小學（Tapanila Primary School），教師范哈能（Ville Vanhanen）教導一群4年級學生如何辨識假新聞。

當電視螢幕出現「事實或謊言？」字樣，10歲的林格倫（Ilo Lindgren）開始評估螢幕呈現內容的真偽，並坦承「這有點難」。

范哈能表示，他的學生們從閱讀標題和短文開始，已學習關於假新聞和惡意假訊息的知識多年。

在最近的課程中，這些4年級學生被要求列出5個判斷網路新聞是否可信的注意事項。他們現在也進一步學習AI識讀，這項能力已變得愈來愈不可或缺。

身兼副校長的范哈能補充道：「我們一直在研究如何辨識圖像或影片是否為AI生成。」

芬蘭媒體也在這方面扮演要角，每年舉辦「報紙週」以紙本或其他方式讓年輕人閱讀新聞。「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）2024年合作出版新書「媒體識讀ABC」（ABC Book of Media Literacy），分發全國每位剛升高中的15歲青少年。

媒體識讀自1990年代就成為芬蘭教育課程的一部分，對於較易受錯誤訊息影響的年長者，也提供額外相關課程。

這些能力深植芬蘭文化，讓這個擁有560萬人口的北歐國家屢居「歐洲媒體識讀指數」（European Media Literacy Index）榜首。這份指數是由保加利亞的開放社會研究所（Open Society Institute）於2017年至2023年間彙編。

芬蘭教育部長艾德勒克洛茲（Anders Adlercreutz）談到，他們先前並未預料到，世界會變成今日這副模樣，在惡意假訊息不斷轟炸下，芬蘭各項制度乃至民主均面臨嚴峻挑戰。

隨著AI工具快速進步，教育工作者及專家也加緊腳步，教導學生與大眾如何分辨事實跟假新聞。

歐洲混合戰爭威脅對策中心（European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats）負責混合式影響研究的主管滕博爾（Martha Turnbull）指出，儘管由於品質不佳，分辨AI生成的虛假內容目前還算容易，然而隨著科技進步及代理式AI（Agentic AI）的發展，要辨識資訊真偽將更加困難。

瑞士酒吧大火案業者致歉 慘重傷亡引發超收質疑

