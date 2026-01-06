我的頻道

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

美國人窮得只剩「豪宅」? 研究:住小房子反而更快樂

法媒：委內瑞拉擁中俄伊朗武器 美應有興趣研究

中央社巴黎6日專電
俄國「鎧甲」（Pantsir）防空系統。路透
美國日前對委內瑞拉發起軍事行動，押走總統馬杜洛。法國費加洛報（Le Figaro）報導，委內瑞拉握有中國、俄羅斯伊朗武器，五角大廈或許會有興趣蒐集這些國家的技術資訊。

美軍特種部隊3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押往紐約，兩人因涉毒品恐怖主義等指控而受審。

費加洛報報導提到，委內瑞拉在軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）2025年軍力排行榜位列第50名，遠遜於榜首美國，其年度國防預算約40億美元，卻能取得盟國伊朗和俄羅斯的武器。

委內瑞拉軍方最引人矚目的武器是俄羅斯的S-300VM地對空飛彈系統，又稱Antey-2500，俄國2013年將兩套完整系統交付給委內瑞拉。這套系統有效射程為250公里，是為了攔截彈道飛彈、巡弋飛彈、飛機和精準導引彈藥而設計。

委內瑞拉也接收了數量不明的俄國「鎧甲」（Pantsir）防空系統，這是一種由高射砲、飛彈發射器和天線雷達組成的車輛，曾在敘利亞內戰、頓巴斯（Donbass）戰役和俄國入侵烏克蘭期間使用。

美軍2020年曾在利比亞獲得一輛完整的「鎧甲-S1」（Pantsir-S1），但沒機會取得更新穎的「鎧甲-S2」（Pantsir-S2），而委內瑞拉軍方手裡可能有。

2025年10月，馬杜洛聲稱擁有5000個俄製「依格拉-S」（Igla-S）防空飛彈發射器；委內瑞拉也可能握有地對空「山毛櫸-M2」（Buk-M2）飛彈系統。

烏克蘭防務媒體Defense Express分析：「鑒於俄羅斯積極向伊朗等多國出口並持續提供其防空系統，這些俄製系統的詳細技術資料無疑很寶貴。」不過，目前不知美國特種部隊是否在3日行動中摧毀這些武器。

報導指出，委內瑞拉還於2006年向俄羅斯採購逾20架「蘇-30」（Su-30）戰機，迄今性能良好。

此外，委內瑞拉軍方擁有大批R77空對空飛彈，也可能是美方研究目標之一，因為它仍是俄羅斯最先進的中程空戰飛彈。

報導提到，美國還可以分析伊朗偵察攻擊無人機「遷徙者-6」（Mohajer-6），衍生自著名的「見證者」（Shahed）系列。委內瑞拉另擁有中國VN-16（05式）兩棲突擊車，其速度為全球最快。

Defense Express指出，除了這些潛在的寶貴系統之外，委內瑞拉新政府不可避免地要面對以美國裝備換掉其他俄製武器的挑戰。華府顯然既有意解除南美最強大軍隊之一的武裝，也對卡拉卡斯推動朝採用美國武器的過渡舉措有興趣。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓就任代理總統。目前美國總統川普及其政府都未對委內瑞拉現有武器發表意見。

圖為2016年在莫斯科舉行的航空展上展示俄羅斯的S-300VM地對空飛彈系統，又...
圖為2016年在莫斯科舉行的航空展上展示俄羅斯的S-300VM地對空飛彈系統，又稱Antey-2500。美聯社

委內瑞拉 俄羅斯 伊朗

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

