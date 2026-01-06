芬蘭擴大召回問題嬰兒奶粉 風險擴及歐洲12國

我的頻道

中央社赫爾辛基6日專電
國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉傳出品質疑慮，目前歐洲至少12國採取召回行動。美聯社
國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉傳出品質疑慮，目前歐洲至少12國採取召回行動。芬蘭食品管理局（Ruokavirasto）今天宣布擴大召回範圍，挪威食品安全局（Mattilsynet）同日跟進。

根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染。

據英國食品標準局（Food Standards Agency, FSA）官網，仙人掌桿菌的腸毒素（Cereulide）具高度耐熱性，即使煮沸也無法破壞。愛爾蘭食品安全局（Food Safety Authority of Ireland, FSAI）指出，食用後可能在5小時內出現噁心、嘔吐與腹部絞痛等症狀，病程通常持續6至24小時。

芬蘭雀巢去年12月10日已首度預防性召回一批嬰兒配方奶粉。芬蘭食品管理局今天宣布雀巢擴大召回範圍，其中包括NAN PRO 1、NAN HA 1、NAN Sensilac 1等即飲型和罐裝型等多款產品。這些品項在芬蘭各大通路銷售，目前未接獲任何相關不適個案通報。

包括英國廣播公司（BBC）、法新社、芬蘭廣播公司等媒體報導，受影響的歐洲12國包括芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、英國、德國、法國、奧地利、瑞士、愛爾蘭、義大利與波蘭。法新社報導，值得注意的是，雀巢在不同市場使用不同品牌名稱，德國稱為Beba與Alfamino，法國則是Guigoz與Nidal，英國與愛爾蘭使用SMA（雀巢收購的既有品牌）。

雀巢向消費者致歉，強調此舉僅為預防措施。消費者可透過各國官網聯繫客服處理後續事宜。

