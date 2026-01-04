美國攻擊委內瑞拉 高市早苗表明日本政府立場

我的頻道

中央社東京4日綜合外電報導
日本首相高市早苗。(美聯社)
美國總統川普政府3日動武抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並把他押到美國。日本首相高市早苗今天已公開表達日本政府的立場。日媒分析，高市如何表態也是個難題。

共同社報導，日本外務省（相當於外交部）3日已經成立聯絡室，替保護委內瑞拉的日本僑民做好萬全準備。

報導指出，對於高市而言，是否支持川普（Donald Trump）這次動武，會是個艱難抉擇，因為美軍這次的行動，有違反國際法之虞，但若譴責華府的話，恐使雙方同盟關係出現摩擦。

另一方面，報導也分析，若日本政府接受美軍這次動武的話，可能會向持續侵略烏克蘭的俄羅斯，以及加強在東海、南海出入的中國，釋出「即便忽視國際法也無妨」的錯誤訊息。

外務省幹部透露，「日本迄今主張以法治為基礎（維護）的主權與領土等完整性。必須同時從國際法與日美關係雙方的角度考量，思考如何表明日本立場」。

而包含日本在內的七大工業國集團（G7）外長，2025年1月曾經發布聲明譴責馬杜洛「在民主主義上缺乏正統性」。

高市今天下午在X發文提到美國這次對委國的軍事行動時表示，「日本政府在我的指示下，優先確保僑民安全，同時與相關國家密切合作。」

她也在文中表示，「日本政府過去到現在，一再表達，必須儘速恢復委內瑞拉的民主主義。我國從過去以來一直尊重自由、民主主義、基於法治等基本價值與原則。」

她在文末表明，「日本政府將根據上述既有立場，與G7及該地區各國的相關國家密切合作，持續為保護僑民做好萬全準備。同時繼續就恢復委內瑞拉的民主主義，以及情勢邁向穩定化，推動外交努力」。

日本 委內瑞拉 馬杜洛

