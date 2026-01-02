檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

我的頻道

中央社克蘭蒙丹納2日綜合外電報導
瑞士一間酒吧跨年夜發生嚴重火災，造成至少47人死亡。圖為星座酒吧（Le Constellation）外觀。路透
瑞士一間酒吧跨年夜發生嚴重火災，造成至少47人死亡，另有數十名傷者因傷勢嚴重，被轉送至歐洲各地的專業燒燙傷治療中心。檢方初步研判這次事故可能是由煙火蠟燭引發。

路透報導，檢方根據初步調查指出，這場火災發生在滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation），當時在派對狂歡中，可能是因為有人將煙火蠟燭舉得太靠近天花板所引發。

調查人員正進行一項艱鉅且令人心痛的任務，即辨認被燒焦的遺體，並稱過程非常敏感且需要時間。

瑞士官員指出，由於燒灼情況極為嚴重，可能需要數天時間才能公布所有罹難者身分。官方目前統計死亡人數為40人，另有119人受傷，其中多人傷勢非常嚴重。官員強調，這些數字仍非最終結果。

瑞士瓦萊邦（Valais）首長芮納（Mathias Reynard）在記者會上表示：「目前仍有許多傷者正為生命在奮戰。」

他指出，約50名傷者已經或即將被轉送至歐洲其他國家燒燙傷治療中心，德國與法國有醫院正在收治傷者。

警方表示，目前已確認身分的傷者共有113人，其中71人為瑞士籍、14人為法國籍、11人為義大利籍，另有4名塞爾維亞人、1名波士尼亞人、1名比利時人、1名波蘭人、1名葡萄牙人及1名盧森堡人。

當地檢察官皮盧（Beatrice Pilloud）指出，初步調查顯示，引發這場酒吧大火的原因，可能是所謂的「噴泉蠟燭」（fountain candles）被高舉、過於接近天花板所引燃。

她在記者會上表示：「一切跡象都顯示，火勢是從那些燃燒的蠟燭，或固定在香檳瓶上的煙火棒開始。」

她還說，雖然這是最有可能的假設，但目前尚未完全證實。

調查人員也在檢視天花板的隔熱泡棉是否加速火勢蔓延。

皮盧表示，後續調查將確認是否有人因疏忽而需負起刑事責任。

所有入住瑞士洛桑大學醫院（CHUV）的22名嚴重燒傷患者均已確認身份。圖為瑞士洛...
