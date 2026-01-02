日本皇室賀年活動插曲 1名朝賀男子突裸身被捕

我的頻道

中央社東京2日綜合外電報導
日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員2日分5次露面，並站在皇宮內長和殿的陽台上接受民眾歡呼。歐新社
日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員2日分5次露面，並站在皇宮內長和殿的陽台上接受民眾歡呼。歐新社

日本皇室今天開放民眾朝賀（日文稱新年一般參賀）之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。當時，日皇德仁等皇室成員正好在向民眾致意。

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員今天分5次露面，並站在皇宮內長和殿的陽台上接受民眾歡呼。

日本TBS電視台報導，根據目擊者等人的說法，當時正在舉行最後一輪朝賀，站在隊伍前方的男子突然一邊發出奇怪聲音，一邊開始脫衣服。

而這名男子跨越隊伍最前方的柵欄後，隨即被近處的皇宮警察與東京都警視廳員警以毛毯裹住並壓制。

德仁致詞過後隨即發生此事。當時，除了日皇夫婦之外，日皇胞弟秋篠宮文仁親王一家等皇室成員，也在皇宮的陽台接受民眾歡呼。

事發地點就在長和殿陽台的前方，且一度引發騷動。宮內廳等單位表示，這起事件並未影響朝賀活動。

日本電視台（Nippon TV）報導，調查相關人士透露，初判這名男性約20來歲，有消息指出他曾在社群媒體預告做案，警方將調查詳情，預計深入了解他的動機以及是否有責任能力。

日本 社群媒體

