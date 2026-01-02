韓媒：李在明5日與習近平會談 共商民生與和平

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明（右）。（美聯社）
南韓總統李在明即將訪問中國，韓媒報導李在明相關行程，並稱他將於5日跟中國國家主席習近平舉行會談，共商民生與和平問題。

李在明4日至7日將對中國進行國事訪問。據韓聯社，南韓國家安保室室長魏聖洛2日在記者會上介紹李在明訪問中國的行程安排。

他介紹，李在明將於5日同習近平舉行會談。兩位領導人屆時將就朝鮮半島和平與無核化事宜進行探討。除了首腦會談外，李在明將於5日出席韓中商務論壇，6日分別同中國國務院總理李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際舉行會見。

李在明也在新年談話中指出，將力爭使今年成為大韓民國大跨越的元年。至於實現「大跨越」的方法，李在明提出了五點，其中包含推動朝鮮半島和平進程取得進展。他特別強調，今年將繼續支援北韓與美國重啟對話，推動兩韓關係恢復，爭取為半島和平共處邁出有意義的一步。

李在明即將啟程訪問中國之際，雙方外長12月31日下午通了電話，就國事訪問事宜以及共同關心的話題交換了意見。南韓外交部長官趙顯和中國外交部長王毅

商定將保持緊密溝通，推動此次兩國元首會談取得圓滿成功。雙方決定進一步鞏固韓中戰略合作夥伴關係全面恢復勢頭，進而取得能讓兩國人民看到的實質性成果，併為此做好準備。

北京的通稿則指出，當時王毅表示，今年是抗戰勝利80周年。面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，「包括在台灣問題上恪守一個中國原則」。

2025年11月1日，出訪南韓出席慶州APEC會議與釜山川習會的習近平，也於慶州博物館與李在明舉行了會談，當時習近平「就開辟中韓關系新局面提出4點建議」，包含加強戰略溝通、深化互利合作等。當時是習近平時隔11年首度訪問南韓。至於上一次有南韓總統訪問中國則是2019年12月文在寅訪問北京與成都並出席第八次中日韓峰會。

