共同社：談台灣有事引中反彈 日相上任後頻會外交官員

中央社東京31日綜合外電報導
日相高市早苗。（美聯社）
共同社報導，日本首相高市早苗上任後較常會面的官員是負責外交協調工作的國家安保局長及外務省幹部。據分析，背後原因除了推動領袖外交，也包括高市涉台答詢引發的日中對立。

高市11月7日在眾議院接受質詢時，稱「台灣有事」（發生緊急狀況）可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。這番話引發北京當局不滿，除要求她收回發言、召見日本駐中國大使表達抗議，並呼籲中國公民暫時避免前往日本。

根據共同社統計，高市自10月21日就職日起至12月21日這段期間，與負責外交及安保政策綜合協調工作的國家安全保障局長市川惠一會面次數最多，達43次。

報導指出，市川惠一多半是與外務省事務次官（類似外交部常務次長）船越健裕（排第5、23次）、亞洲大洋洲局長金井正彰（排第8、15次）一起跟高市會面。因日中對立而訪中的金井回國後不久，3人也一起與高市會面。

另外，10月底亞太經濟合作會議（APEC）韓國峰會等外訪行程前後，高市亦多次與外務省幹部等人會面。

閣僚當中則以財務大臣片山皋月名列第一（總排名第6、21次）。除與高市磋商經濟對策外，片山也就2026年度預算案協調情況進行彙報。

在官邸支持高市工作的官房長官木原稔（排第7、17次），以及官房副長官尾崎正直（排第2、33次）和佐藤啟（排第3、29次）也名列前茅。但根據官邸人士的說法，他們有私下會見高市的情況，實際會面次數可能更多。

自民黨幹部之中，與高市會面次數最多的是幹事長鈴木俊一，以及稅制調查會長小野寺五典（均排第12，9次）。共同社指出，自民黨幹部未出現在前10名，反映出「政高黨低」的局面。

