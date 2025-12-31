俄公布擊落無人機畫面 反駁基輔否認企圖空襲普亭官邸

俄羅斯國防部31日公布一段影片，聲稱畫面中是一架遭擊落的無人機，並在簡報中強調，這是為了證明本周烏克蘭曾企圖襲擊總統普亭官邸，藉此駁斥基輔方面否認發生相關攻擊的說法。圖為一名俄羅斯軍人站在無人機殘骸旁。路透

俄羅斯國防部 今天公布一段影片，聲稱畫面中是一架遭擊落的無人機 ，並在簡報中強調，這是為了證明本周烏克蘭 曾企圖襲擊總統普亭官邸，藉此駁斥基輔方面否認發生相關攻擊的說法。

路透報導，基輔表示，莫斯科並未提出任何證據支持其指控，且俄羅斯是為了阻礙結束烏克蘭戰爭談判而捏造相關攻擊。數個西方國家的官員也對俄國的說法表達質疑，並懷疑是否真的曾發生攻擊。

俄羅斯國防部公開的影片中，高階軍官羅曼年科夫（Alexander Romanenkov）少將詳細說明莫斯科所稱烏克蘭如何攻擊位於諾夫哥羅州（Novgorod）的普亭（Vladimir Putin）總統官邸。

羅曼年科夫表示，烏克蘭自蘇米州（Sumy）及切爾尼戈夫州（Chernihiv）發射共91架無人機，進行所謂「經過縝密規劃」的攻擊，俄軍防空系統加以攔截，並且未造成任何損害或人員傷亡。

國防部公布的影片還可見，一名俄羅斯軍人在一具被擊落的烏克蘭Chaklun-V型無人機殘骸旁，宣稱該機搭載一枚未爆的6公斤炸彈。

國防部並未說明其如何得知該無人機的攻擊目標。

路透無法證實畫面中殘骸的位置及拍攝日期，也無法立即核實該毀損無人機的類型。

另有畫面顯示，一名諾夫哥羅州村莊的男子表示聽到防空火箭發射的聲響。

截至發稿，烏克蘭方面尚未回應路透針對俄羅斯國防部曝光畫面的置評請求。