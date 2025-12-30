我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B簽證費增至10萬恐打到最高院…今日你應知道5件事

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

養殖熊隻取熊膽產業長期遭批評 韓2026年起全面禁止

中央社首爾30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞洲黑熊。路透
亞洲黑熊。路透

韓國政府表示，明年1月1日起將正式終結規模日益縮小、但長期以來備受批評的養殖熊隻取熊膽產業。

美聯社報導，韓國氣候、能源與環境部今天宣布，明年1月1日起，全面禁止養殖熊隻供取熊膽。此一措施配合修正後的動物權益保護法，違者最高可處2年至5年有期徒刑。

韓國是少數允許飼養熊隻取熊膽的國家之一，飼養的熊隻多為亞洲黑熊，又稱「月熊」。熊膽用於傳統醫藥或被認為有助於增加活力與體力的食品。

然而，過去20年來，隨著熊膽療效遭到質疑、較便宜的醫療替代品出現，以及社會對保護動物的意識升高，熊膽的需求大幅下滑。

韓國政府、養殖戶與動保團體2022年達成一項廣泛協議一環，其中包括訂於2026年起禁止養殖熊隻取熊膽。根據協議，動物保護團體負責向農戶購買熊隻，政府則設立相關設施安置。

今年已有21頭熊被收購並轉移至全羅南道一處政府經營的保護區。不過，官員、動保人士與養殖戶表示，目前全國仍有199頭熊分布在11處養殖場，因補償金額爭議，出售進度持續延宕。

韓國動物權益倡議團體（Korea Animal Rights Advocates）負責人全珍敬（Cheon JinKyung）表示：「政府反省並推動終結養殖熊隻取熊膽產業，確實是好事，但令人遺憾的是，保護熊隻的配套措施仍不足，這些熊隻缺乏真正可以棲身的地方。」

上一則

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

下一則

解放軍環台軍演 菲律賓代表促各方克制避免升高情勢

延伸閱讀

韓股今年大漲76%傲視全球 記憶體、軍工和AI 概念股引領復興

韓股今年大漲76%傲視全球 記憶體、軍工和AI 概念股引領復興
Danielle被踢出 韓團NewJeans合體夢碎

Danielle被踢出 韓團NewJeans合體夢碎
華為宣布明年在南韓 推出自研昇騰950、鴻蒙系統

華為宣布明年在南韓 推出自研昇騰950、鴻蒙系統
韓國擬鬆綁禁令 將放寬民眾接觸北韓勞動新聞

韓國擬鬆綁禁令 將放寬民眾接觸北韓勞動新聞

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了