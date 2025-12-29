日相高市早苗就任2個月 正式搬入首相公邸

日本首相高市早苗17日在東京首相辦公室的記者會發言。路透

共同社報導，日本 首相高市早苗 就任兩個月後正式搬入首相公邸，於29日從東京赤坂的眾議員 宿舍搬入。高市10月21日就任後，一直搭乘公務車在議員宿舍和官邸間往返。

每日新聞指出，搬家公司兩輛大型貨車29日中午過後不久抵達眾議員宿舍，裝載高市的50多箱行李，而議員宿舍和公邸間約400公尺的直線路段有多名員警執勤。

高市穿著運動服和長褲，搭乘公務車從眾議員宿舍前往公邸。她的丈夫、前眾議員山本拓預計也將遷入公邸。山本拓今年2月罹患腦梗塞，平時需要靠輪椅移動，高市也曾向周遭人士透露自己正在照顧丈夫。在山本拓搬入公底前，公邸已完成無障礙空間改裝工程。

官邸是首相執行公務的場所，公邸則主要是生活場所。目前的首相公邸由原官邸改建而成，於2005年竣工。前首相小泉純一郎等歷代日本首相基本居住于此。不過還是有例外，如前首相安倍晉三第二次上台後居住在富谷家中，前首相菅義偉則一直住在眾議員宿舍。近幾任首相中，石破茂和岸田文雄分別在就任約三個月後和約兩個月後入住公邸。

