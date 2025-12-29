我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

日相高市早苗就任2個月 正式搬入首相公邸

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗17日在東京首相辦公室的記者會發言。路透
日本首相高市早苗17日在東京首相辦公室的記者會發言。路透

共同社報導，日本首相高市早苗就任兩個月後正式搬入首相公邸，於29日從東京赤坂的眾議員宿舍搬入。高市10月21日就任後，一直搭乘公務車在議員宿舍和官邸間往返。

每日新聞指出，搬家公司兩輛大型貨車29日中午過後不久抵達眾議員宿舍，裝載高市的50多箱行李，而議員宿舍和公邸間約400公尺的直線路段有多名員警執勤。

高市穿著運動服和長褲，搭乘公務車從眾議員宿舍前往公邸。她的丈夫、前眾議員山本拓預計也將遷入公邸。山本拓今年2月罹患腦梗塞，平時需要靠輪椅移動，高市也曾向周遭人士透露自己正在照顧丈夫。在山本拓搬入公底前，公邸已完成無障礙空間改裝工程。

官邸是首相執行公務的場所，公邸則主要是生活場所。目前的首相公邸由原官邸改建而成，於2005年竣工。前首相小泉純一郎等歷代日本首相基本居住于此。不過還是有例外，如前首相安倍晉三第二次上台後居住在富谷家中，前首相菅義偉則一直住在眾議員宿舍。近幾任首相中，石破茂和岸田文雄分別在就任約三個月後和約兩個月後入住公邸。

（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

眾議員 日本 高市早苗

上一則

英籍前拳王約書亞奈及利亞車禍輕傷 另2人身亡

下一則

重建啟用馬立波劇院 俄圖展現烏克蘭控區繁榮新形象

延伸閱讀

解放軍突宣布「圍台」軍演 30日在台周邊5區域實彈射擊

解放軍突宣布「圍台」軍演 30日在台周邊5區域實彈射擊
日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環
俄軍將在「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

俄軍將在「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國
日本新生兒人數探新低 比政府最悲觀的預測還少

日本新生兒人數探新低 比政府最悲觀的預測還少

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期