近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

編譯易起宇／綜合外電
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

Wasted Wind最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加了14.6億英鎊（19.7億美元）成本，比去年躍增近五分之一，這其中包括關閉風機並使用替代電力來源的成本，對英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）的淨零碳排計畫是一大打擊，且這些成本可能最終將轉嫁到家庭與企業的電費上。

英國每日電訊報報導，當電網發生壅塞，並且無法從遙遠地區（通常指蘇格蘭）的風電場輸送電力到最需要電力的英國其他地方時，就會對風電場進行限電。同時，電網業者必須用燃氣電廠備援，以替代電力來確保供電無虞，但這麼做通常得付出龐大支出。

監管機關Ofgem今年稍早已警告，限制風機發電已導致每戶家庭的電費帳單增加15英鎊。倡議團體Britain Remade執行長理察茲也警告，這項「非比尋常」的成本必須要趕緊解決，「這代表能源系統出現災難性的失敗，而民眾正為此付出代價」。

這些浪費掉的風電成本預料將在未來幾年進一步攀高，因為為了達成工黨政府宏偉的淨零目標，米勒班將推動更多的風力和太陽能發電。英國政府已承諾，2030年前要達到發電占比至少95%來自乾淨能源。

作為計畫的一環，英國政府也有在加緊升級電網的載電量，但目前主要項目的完工時程預計都趕不上需求速度，限電成本再增加數十億英鎊的可能性大增。

電費

