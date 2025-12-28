我的頻道

與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話

碧姬芭杜人生謝幕 生前直言不諱 名句膾炙人口

象牙海岸國會選舉結束 初估投票率僅32.35%

中央社阿必尚28日綜合外電報導
象牙海岸5年一度的國會選舉昨天結束投票。(路透資料照)

象牙海岸5年一度的國會選舉昨天結束投票，在反對陣營呼籲抵制下，這次選舉初估投票率僅32.35%。

法新社報導，象牙海岸全國登記選民人數超過800萬人。在首都阿必尚的約普貢區（Yopougon）和高原區（Plateau），法新社記者觀察到，選民名冊上的400人當中，只有不到100人到場投票。

獨立選舉委員會（CEI）今晨表示，初步統計投票率為32.35%，低於2021年上次國會選舉的37.88%。

象牙海岸政局時常因選舉而緊張，甚至發生暴力事件。為了昨天的國會議員選舉，10月底總統大選時部署的4萬多名維安人員持續戒備。

在2個月前的總統大選，83歲的總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）順利連任，讓他長逾14年的執政時間得以延續。而在255席的國會中，目前也是烏阿塔哈所屬的民主和平聯盟（RHDP）占多數。

RHDP在這次國會選舉推出的候選人包括總理馬姆貝（Robert Beugre Mambe），以及總統胞弟、國防部長泰內．比拉希瑪．烏阿塔哈（Tene Birahima Ouattara）。

