日相高市開始放年假 將利用假期搬入曾鬧鬼的首相公邸

中央社東京27日綜合外電報導
日本首相高市早苗。(路透)

日本首相高市早苗今天開始放年假，並預計利用假期從眾議院議員宿舍，搬進與首相官邸相鄰的首相公邸。消息人士透露，高市行動不便的丈夫山本拓計畫一起入住。

共同社與富士新聞網（FNN）報導，高市昨天收工後告訴媒體「預祝新年快樂」後，就步出首相官邸。她預計休假到1月4日，期間計畫在東京都度過。

高市就任首相之後，仍住在東京都赤坂地區的眾議員宿舍。她先前表示，行程忙碌，無暇搬家，「等一連串行程告一段落後，希望搬入（首相公邸）」。

日本首相官邸與公邸鄰接，位於同一塊用地上，簡單來說，官邸是首相的辦公場所，公邸則是首相住處。

報導指出，從維安與因應危機管理的角度考量，先前就有人建議高市入住公邸。像是高市周邊的人士就以青森縣本月8日深夜發生強震為例，透露「當時正是高市首相最累的時候。因應緊急狀況，為了外出整裝等事情相當耗時，最好儘早搬進接近官邸的公邸」。

而曾任日相的立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥，本月稍早也建議高市盡快入住公邸，「不知道何時會發生天然災害。政府的職責，特別是國家首長的職責為危機管理…應該盡早入住（距離官邸）走路0分鐘的公邸」。

富士新聞網指出，高市搬入公邸，對她而言也有其「缺點」。高市目前會在眾議員宿舍頻繁與親近人士，以及關鍵的國會議員開會或交換意見，用自己的方式蒐集資訊，外界難以得知相關動向。

若她搬進首相公邸，其他人就無法輕易出入，有些密會則會受限。這也可能使她無法順利蒐集資訊。

另外，高市忙於公務之餘，也一邊照料著平時坐輪椅生活的夫婿、前眾議員山本拓。高市身邊的人士透露，首相公邸也有無障礙空間，「第一先生」預計與高市一同入住。

日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸，不過曾有9年時間沒有首相入住。而且這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞。

在公邸作為官邸時代，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介。岡田當時逃過一劫，但妹夫不幸身亡。這些事件導致公邸出現鬧鬼傳聞。

2024年12月時任日相石破茂回應公邸鬧鬼傳聞時說「不怎麼害怕」，表示不在意傳聞。

