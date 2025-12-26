我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

以色列開外交先例 承認索馬利蘭為獨立主權國家

中央社耶路撒冷26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡。路透
以色列總理內唐亞胡。路透

以色列今天正式承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理「今天宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具主權的國家」，率全球之先。

內唐亞胡辦公室指出，「這項宣布符合亞伯拉罕協議（Abraham Accords）的精神。」這項協議指的是美國總統川普在第一任期促成以色列與多個阿拉伯國家間的協議。

索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）表達歡迎之意，稱此標誌著「戰略夥伴關係」的開始。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，數十年來努力爭取國際承認。自阿布杜拉希去年就任總統以來，這一直是他的首要目標。

以色列近年來試圖加強與中東及非洲國家的關係。

在川普第一任期末的2020年，促成了多項歷史性協議，包括穆斯林占多數的阿拉伯聯合大公國與摩洛哥等國與以色列關係正常化。

以色列 內唐亞胡 川普

上一則

埃及青少年為脫貧興偷渡熱 專家籲以教育改善困境

下一則

川澤會晤前夕 俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判

延伸閱讀

哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任

哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任
以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入

以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入
以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入
從足球到月球：2026年5件大事值得關注

從足球到月球：2026年5件大事值得關注

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評
台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭