俄羅斯2026年恐升級對歐混合戰 英國籲全民防衛

中央社倫敦24日專電
俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿4年，英國安全事務專家示警，明年是關鍵一年，隨著俄方至今軍事成果有限，財政和經濟壓力日增，莫斯科恐升級對歐洲的灰色地帶衝突和混合戰攻勢，需採取「全民防衛」策略。

具情報工作資歷的英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深副研究員狄克森（William Dixon）近日和戰略政策分析師貝茲諾宿克（Maksym Beznosiuk）聯名撰文指出，莫斯科當局原預期，美國總統川普（Donald Trump）政府將成功施壓烏克蘭和歐洲、強迫各國接受讓俄方滿意的「和平」條件，但烏克蘭和歐洲守住了底線、鞏固了一致立場，這讓整體作戰條件日益吃緊的俄羅斯面臨更大壓力。

自2022年全面侵略烏克蘭以來，俄羅斯不僅未能如預期在政治、經濟、社會等各層面擊潰烏克蘭，軍事上往往也需以巨大代價換取有限成果。

舉例而言，俄羅斯近2年僅多占領了約2%的烏國領土；投入數百億資金，在部分戰區卻平均一天僅多前進50公尺，成果比第一次世界大戰的法國索姆河戰役（Battle of the Somme）還慘烈，傷亡人數則已超過百萬，且其中的「俄裔」與都市人口是不成比例的低。

文章指出，常規軍力的不足讓莫斯科當局必須更加依賴混合戰手段。對莫斯科而言，2026年是能否在戰略層次取得突破的關鍵一年。戰爭經濟已無法持續強力驅動成長，國際貨幣基金（IMF）已對俄羅斯下修經濟成長率預測值至0.6%，部分國家的央行內參報告更示警，俄羅斯恐再現類似1990年代的通貨膨脹危機。

此外，俄羅斯已動用約一半的流動性主權財富基金；占國庫收入約50%的石油、天然氣等能源收入，在今年11月年減34%。俄羅斯的國內生產毛額（GDP）估計至少有9%投入戰爭，這已接近蘇聯末期水準。在財政吃緊的情況下，相較於常規軍事行動，混合戰手段成本低、效果卻可能事半功倍，顯然更「划算」。

另一方面，隨著歐洲加速發展軍工業、增強自我和集體防衛能力，俄羅斯需趕在歐洲急起直追、迎頭趕上之前，強化對歐洲的施壓和分化。

狄克森和貝茲諾宿克分析，莫斯科意識到自己的機會之窗可能正在縮小，因此在2026年可能加強對歐洲的顛覆、破壞和脅迫行動，目標包括軍工業設施、與烏克蘭有關的供應鏈和後勤網絡、各國選舉和政黨政治，以及對各國的海、空域侵擾行為，且強度和頻率預期將穩定上升。

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）首長梅特維利（Blaise Metreweli）近日指出，「輸出混亂」是俄羅斯對外活動固有特色；俄羅斯將持續輸出混亂，直到總統普丁（Vladimir Putin）「被迫改變」他的算計。

梅特維利也示警，世界正處於「和平」與「戰爭」之間。

英國國防參謀長（相當於參謀總長）奈頓上將（Richard Knighton）近日則在RUSI舉行的年度演說示警，自冷戰結束超過30年來，許多人已疏於思考與軍力、戰略、安全威脅、「國與國」衝突有關的問題，但如今局勢已改變，維持和平的代價正在升高，對威脅的回應已無法僅是武裝部隊的責任，而是需採取「全民防衛」、「全社會防衛」策略。

奈頓強調，有效嚇阻威脅的基礎是「一整個國家」都強大有韌性、具行動力，且運用「全國之力」，讓敵手無法輕言攻擊。

這意味從制度、產業、基礎建設、人才培育、技能養成、社會韌性等各方面著手，在相對和平的時期即預先確保英國有能力，因應戰爭或其他型態的攻擊可能帶來的一連串挑戰。其他型態的攻擊包括網路攻擊等各式灰色地帶衝突、混合戰行動。

至於俄羅斯對歐洲其他國家、甚至北大西洋公約組織（NATO）成員國動武的機率，奈頓指出，即便發生機率只有5%，也不等於完全不會發生。在實際上沒有人能確定機率多大的情況下，只討論「會」或「不會」發生這兩個極端狀況，容易讓人過度驚慌或過於自滿。

奈頓表示，真正重要的是「趨勢」，也就是發生衝突的機率是否升高。針對這個問題，奈頓說，跡證十分明確，答案是肯定的，這也是為什麼英國和盟友夥伴必須行動。

俄羅斯 烏克蘭 北大西洋公約組織

