衛報：宏都拉斯三思對中關係 認為跟台灣一起比較好

中央社德古西加巴19日綜合外電報導

宏都拉斯11月30日大選一波三折，在技術故障、舞弊指控，以及對美國總統川普干預的不滿聲浪下，結果遲未揭曉。英國「衛報」報導，在國際間有一個明顯的贏家，就是台灣。

衛報（The Guardian）報導，宏都拉斯2位得票率領先的總統候選人都表示，將與北京斷絕外交關係，重新與台北建交，推翻總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年3月結束宏都拉斯與台灣長達82年邦誼的決定。

報導中表示，反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）直言：「對宏都拉斯而言，完全沒（從與中國關係中）得到任何好處。」另一名候選人、前德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）也認同說：「我們跟台灣在一起時好上一百倍。」阿斯夫拉在選前數日獲得美國總統川普的背書。

美國陸軍戰爭大學（US Army War College）教授艾里斯（Evan Ellis）指出，自川普再度當選美國總統後，與中國建交的成本效益分析結果已然改觀。

過去台灣採購量占了宏都拉斯白蝦出口的40%，中國未能信守承諾地取而代之，宏國白蝦出口因而崩盤。

至於巴拿馬原本預期獲得中國協助大型港口和橋梁等基礎建設，不是長期延宕，就是取消。而巴拿馬也希望成為半導體產業回流西半球的樞紐，如此一來與台灣的經貿關係攸關重大。

其中一些外交轉向背後的手法也影響輿論對中國的觀感。

前巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）遭揭露手機簡訊顯示，在他承認北京後，其家族企業疑似受益於中國外交官的巨額訂單，儘管瓦雷拉否認相關指控。

而在巴拉圭，一位負責推動外交建交的中國商會會長向半島電視台（Al Jazeera）臥底記者透露：「我們會行賄。」

但地緣政治才不是大部分中美洲民眾關切的議題，與中國或台灣建交的議題遠不及向美國靠攏來得「政治正確」。

艾里斯指出：「美國正在該區域加強抗衡中國，選擇和台灣在一起的國家也成為這場角力一部分。大家都認為這會帶來好處。」

川普在短短一週內不但表態力挺宏都拉斯的總統候選人，還特赦因販毒罪名被定罪在美服刑的前宏都拉斯總統，赤裸裸展現其交易式外交風格。

隨著川普政府重心轉向加勒比海地區，目前有數艘美國軍艦駛近委內瑞拉海域，像聖文森這樣的國家，不太可能在此時外交轉向，激怒美國。

艾里斯表示：「現在並非這種靠近美國大規模軍事行動區域的加勒比海國家，轉向選擇中華人民共和國的時候。」

