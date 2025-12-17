梅爾茨：德國不是「大國博弈的棋子」

德國總理梅爾茨。（歐新社）

德國 總理梅爾茨（Friedrich Merz）17日在聯邦議院發表政府聲明時表示，德國和歐盟應在不斷變化的世界格局中發揮關鍵作用，並強調德國「不是大國博弈中的棋子」。他主張動用被凍結的俄羅斯 國家資產支持烏克蘭 ，以推動衝突盡快結束。

梅爾茨指出，國際秩序正經歷「深刻震蕩」，並出現「時代性轉變」。德國在這一進程中不能成為被動者，「我們不是大國博弈中的棋子。我們希望、也必須繼續作為積極行動的參與者存在。我們也有這個能力。」

他強調，德國已經重新找回在國際舞台上的位置，這在很大程度上得益於國防能力提昇。他表示，德國「必須具備可信的威懾能力」，現已顯著提高國防預算，目標是使自身強大到「沒有人敢攻擊我們」。

梅爾茨呼籲將被凍結的俄羅斯國家資產用於支持烏克蘭。他表示，這樣做一方面是為向烏克蘭提供援助，同時也是向俄羅斯發出明確信號，即存放在歐洲的相關資產將被用於推動盡快結束衝突。他將就相關問題在布魯塞爾展開努力。

梅爾茨還表示，歐盟今後必須更加有針對性地使用其財政資源，以應對當今時代各種挑戰。「我們必須建立起歐洲的防務能力，同時為提昇經濟競爭力創造條件。」