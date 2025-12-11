我的頻道

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

中國外交部再提醒民眾別去日本 原因與上個月不同

試圖非法入境韓國 8名中國人被判刑最多1年

中央社首爾11日綜合外電報導
有8名中國人在10月搭乘小型快艇試圖非法入境韓國，且未回應海警的停船要求並逃逸，大田地方法院今天判決出爐，判3名主導犯行者1年徒刑、其餘5人則是8個月徒刑。

根據韓聯社報導，大田地方法院瑞山支院法官朴賢珍（音譯）今天表示，8名因違反出入境管理法等罪名被起訴的中國人，有3人負責準備小型快艇並組織偷渡者，主導犯行而被判處1年徒刑；其餘5人被判處8個月徒刑。

8名中國籍偷渡者在10月5日上午10時左右，從中國山東省威海搭乘全長7公尺、寬3公尺、115馬力的小型快艇出海，試圖從忠清南道泰安郡非法入境韓國，因此遭移送審判。

法官朴賢珍表示，8名中國籍偷渡者當時未回應海警的停船要求並逃逸，對海上安全造成危險。不過法院同時考量，被告承認犯行並表現出反省態度，家中有需要扶養的家屬，且偷渡目的（工作）未能達成。

另外，有另一名去年10月從山東省石島港獨自乘坐1噸級快艇非法入境的中國籍男子，隨後在江原、慶北等地白菜田工作1年，被判處2年徒刑。

由於該名中國籍男子過去曾在非法滯留期間因傷害罪被判10個月徒刑，服刑後遭強制驅逐出境。朴賢珍指出，「在被強制驅逐僅1年後又再次非法入境，罪行重大」。

快艇 非法入境 偷渡

