墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

中央社新德里11日專電
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。歐新社
墨西哥明年起將提高對非自貿夥伴國家數百種商品的關稅，包括印度在內國家銷往墨西哥的部分商品，將面臨高達50%的關稅。對印度來說，首當其衝的將是汽車相關產業。

在印度仍為銷往美國的商品必須被課50%關稅苦惱之際，墨西哥也將在2026年1月1日起，對非自貿夥伴國家的汽車、汽車零件、紡織品、塑膠、鋼鐵等商品，徵收高達50%的關稅，這意味印度、中國、韓國、泰國、印尼等國的相關產業將受到嚴重影響。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）稍早曾表示，提高關稅的目的，是要保障墨西哥當地的就業機會，並保護其製造業，且提高關稅後，預計將為墨西哥帶來約38億美元的額外收入。

今日印度（India Today）報導，美國是墨西哥的最大貿易夥伴，而美國總統川普（Donald Trump）過去幾週威脅要對墨西哥加徵關稅，且美方將重新審視美墨加貿易協定（USMCA），分析人士認為，墨西哥此時決定提高關稅，目的是要安撫川普。

若印度輸往墨西哥的商品將被徵收50%的關稅，勢必嚴重影響雙邊貿易，兩國2024年的貿易額達到歷史新高的117億美元，其中印度對墨西哥的出口額為89億美元、進口額為28億美元，這樣的數字顯見印度對墨西哥有著巨大的貿易順差。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，墨西哥是印度汽車的第3大出口市場，且印度2024年銷往墨西哥最多的，就是汽車、汽車零件在內的商品，若墨西哥提高對那些商品的關稅，印度相關產業預料將遭受巨大衝擊。

若墨西哥將相關商品的關稅提高到50%，印度的汽車出口商預料將面臨18億美元的出口損失。

新德里電視台（NDTV）指出，印度銷往墨西哥的汽車，關稅若從目前的20%大漲到50%，對印度的汽車出口商來說，將是沉重的打擊，印度汽車業在致商務部的信函中說：「（墨西哥）關稅上調，預料將對印度汽車出口到墨西哥產生直接影響…我們請求印度政府支持，以便與墨西哥政府進行溝通。」

墨西哥 印度 關稅

墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響

微軟砸230億擴建全球AI版圖 資金大舉押注這國家

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

富比世2025百大最具影響力女性 高市早苗初登榜拿第3、最年輕是她

