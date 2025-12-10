和平獎得主馬查多女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

我的頻道

中央社奧斯陸10日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主馬查多本人無法出席10日頒獎典禮，由女兒（圖）代為宣讀事先準備好的演說內容。美聯社
諾貝爾和平獎得主馬查多本人無法出席10日頒獎典禮，由女兒（圖）代為宣讀事先準備好的演說內容。美聯社

諾貝爾和平獎得主馬查多今天表示，為了生存，民主國家必須有為自由奮戰的準備。馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先準備好的演說內容。

路透報導，這位委內瑞拉反對派領袖指出，這個獎項對她的國家和全世界都具有深遠意義。

馬查多（Maria Corina Machado）透過女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）表示：「這提醒世人，民主對和平至關重要。最重要的是，委內瑞拉人可以與世界分享的教訓，是在漫長亦且艱難道路上淬鍊出的：如果我們想要民主，就必須準備好為自由而戰。」

這位58歲工程師原定違抗委內瑞拉當局過去10年以來對她祭出的旅遊禁令，親赴奧斯陸市政廳（Oslo City Hall）領獎，那也會是她躲藏1年之後首度現身。但她最終未能及時抵達挪威首都參加典禮。挪威國王哈拉德五世（King Harald V）也出席頒獎。

根據挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）發布的音檔，馬查多向挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）表示：「我會到奧斯陸，我現在正在前往奧斯陸的路上。」她從何處致電目前暫不得而知。

挪威諾貝爾協會主席哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告訴路透：「我們還不確定她何時會降落，但應該會在今晚某個時候。」

馬查多在事先準備的演講稿中指出：「選擇成為自由之民，不僅是自我解放，更為全人類作出貢獻。」

諾貝爾 委內瑞拉

