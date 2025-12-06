法媒：國際刑警組織紅色通緝令爭議多 律師斥黑箱

國際刑警組織法國里昂總部。(美聯社)

法國費加洛報報導，國際刑警組織（INTERPOL）的一大爭議在於紅色通緝令遭濫用；有律師批評，這個組織像「黑箱」，寄出電郵只得到機器人回覆，也沒有可辯駁和透明的程序。

費加洛報（Le Figaro）報導，國際刑警組織剛選出法籍新任主席菲力普（Lucas Philippe），目前他手上待處理的極具爭議問題就是紅色通緝令，有人批評一些不在乎民主規範的國家為了逮捕及引渡異議人士或眼中釘，愈來愈常將紅色通緝令當作政治工具。

最常採取這類行動的國家包括中國、俄羅斯 ，但也有烏克蘭 等其他名聲相對較佳的國家。

根據國際刑警組織官網說明，紅色通緝令是向全球執法機構發出的請求，目的是確定涉事人所在位置，並暫時拘捕以待引渡、移交或採取符合法律的類似措施；但紅色通緝令不是國際逮捕令，成員國可依自己的法律決定是否逮捕。

專門處理相關訴訟的律師蘇爾（Pierre-Olivier Sur）和傑哈－羅德里格斯（Clara Gérard-Rodriguez）認為，這不過是濫用程序和操控國際刑警組織，某些國家利用這種手段，在未經起訴和判刑的情況下，將反對派人士遣返 回國。

國際刑警組織2024年曾表示，紅色通緝令數量暴增，「共發布1萬5548件紅色通緝令，比前一年增加27%，創歷史新高」；其中只有6215件公布在官方網站上。

也就是說，有些人懷疑自己可能被追捕，卻無法確定。替多名烏克蘭人辯護的律師費內爾（Jessica Finelle）和吉莫海（François Zimeray）指出，這對律師來說是額外的難題，因為律師必須預判連當事人都不知情的狀況下可能會發生什麼事。

費內爾與吉莫海說，他們的目標是及時介入，在逮捕和引渡程序啟動之前，促使國際刑警組織撤銷紅色通緝令，但困難在於針對紅色通緝令的救濟申請程序漫長，通常至少要一年，而國際刑警組織決定撤銷時，引渡程序往往已經啟動。

國際刑警組織內部規定，若證明紅色通緝令的動機違反「世界人權宣言」精神，可不予執行；此外，若單純基於政治因素而發布紅色通緝令，也可不予執行。

但根據蘇爾和傑哈－羅德里格斯的說法，國際刑警組織像個「黑箱」，「沒有對話窗口，我們寄出電子郵件，只得到機器人回覆，沒有可辯駁和透明的程序，沒辦法申辯。我們在不確定的狀況下提出要求，然後等待回覆」。

費內爾與吉莫海補充說，在沒有新資訊的情況下，國際刑警組織不會撤銷決定，「於是原本應該用於警務合作的工具，變成不該落入任何人手裡的打壓手段」。