南韓首爾迎入冬 首場降雪導致路面結冰車禍頻傳

編譯周辰陽／即時報導
南韓首爾4日晚間降下冬季初雪。（美聯社）

南韓首爾4日晚間迎來入冬首場降雪，據報還是突如其來的暴雪。截至5日上午8點，北部道峰區累積4.7公分降雪，東部江東區累積4.2公分。從早晨通勤情況可見前一夜大雪的影響，民眾在結冰路面上小心通行，市區也陸續發生多起汽車連環追撞事故。

韓聯社報導，由於氣溫持續低於零度，許多積雪在夜間已結成冰。首爾上午8點氣溫降至攝氏零下6.7度，儘管除雪車在街道上噴灑氯化鈣，上班族仍面臨結冰路面和擁擠的公共交通。28歲的金姓白領在西大門站附近公車站受訪時說：「去公車站的路是下坡，所以非常滑。只有2分鐘的距離，但走起來不容易。」

新豐站附近有6人因結冰路面連續摔倒，不少準備搭地鐵的民眾走下樓梯時緊抓扶手。由於交通擁堵，公車晚點且滿載，一些民眾不得不等候下一班幾乎空無一人的公車。

雖然所有因降雪封閉的道路在清晨前已重新開放，但市區仍持續傳出車禍，木洞大橋附近清晨5點24分就發生一起12輛車連環追撞事故，消防部門表示已有2人送醫。首爾市政府指出，地鐵早高峰增開20班列車，公車也延長尖峰加密發車30分鐘，以紓解通勤壓力。

在南韓其他地區，北部地區、全羅北道東北內陸以及慶尚北道西北內陸等地在短短兩小時內降下大雪，局部積雪深度超過6公分。京畿南部警察廳和京畿道消防災難本部共接獲約2000起各類報警，內容包括交通事故、道路通行不便、除雪求助以及滑倒受傷等。

