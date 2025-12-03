我的頻道

被AI帶衰 加州男突遭警壓制才知買到贓車

眼睜睜看著妻子被烈焰吞噬 痛哭的老翁成香港災難象徵　

歐盟將投入35億元支持關鍵原物料供應 降低對中依賴風險

中央社布魯塞爾3日專電
為降低對關鍵原物料的依賴、避免受地緣政治衝擊，歐盟執委會3日通過行動計畫，未來12個月內動用近30億歐元（約35億美元），支持關鍵原物料替代供應專案。路透

為降低對關鍵原物料的依賴、避免受地緣政治衝擊，歐盟執委會今天通過行動計畫，未來12個月內動用近30億歐元（約35億美元），支持關鍵原物料替代供應專案。同時，將限制缺乏互惠的外國實體，包含被中國控制的實體，參與歐盟資助的專案。

歐盟執委會於3日下午發布多個文件，說明提出RESourceEU行動計畫的原因、具體措施，以及目前歐盟面對的挑戰。

根據文件指出，關鍵原物料對於歐盟的競爭力、潔淨能源、數位與國防等部門至關重要。然而歐盟仍高度依賴進口，而且來源往往是單一供應商。以目前的情形為例，歐盟超過90%的稀土來自中國。近期中國針對石墨、鎵、鍺與稀土，以及電池與關鍵加工技術施行出口限制，使依賴的潛在後果更加明顯。

為了因應這些情況，RESourceEU行動計畫將透過具體融資、市場監測與降低風險工具，加速供應來源多元化。

歐盟強調，RESourceEU行動計畫的核心理念是加速在歐洲與合作國家共同推動關鍵原物料專案。為達成這項目標，在未來12個月內將動用近30億歐元的歐盟資金，支持關鍵原物料替代供應專案。預計也將提出更簡化的關鍵原物料許可程序，以便快速推動專案，同時維持歐盟的環境、社會與治理標準。

根據這份行動計畫，有機會於2029年前降低依賴度達50%的策略性專案，將是加速推動的重點項目。

這項行動計畫將採取透過監測、法規工具、國際協調與策略性市場運用，保護單一市場並強化關鍵原物料的價值鏈韌性。歐盟會確保外國投資確實為單一市場帶來附加價值，並符合經濟安全目標。鑑於關鍵原物料價值鏈具有戰略性，將會更嚴格控制外來投資。

歐盟強調，將限制缺乏互惠的外國實體，包括由中國控制的實體，參與歐盟資助的研究專案，以保護策略性專案。若正在執行的專案無法維持供應的安全性，歐盟也可能追回資金。

這項行動計畫的另一個重點項目是預計於2026年成立「歐洲關鍵原物料中心」（European Critical Raw Materials Centre），提供關鍵原物料價值鏈、初級與次級市場的智慧分析，並且支持投資、儲備與共同採購等策略，確保歐盟的關鍵原物料供應多元化與永續性。

