我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19歲非法居留女大生欲從波城搭機回德州 遣返宏國

香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯

教宗首次分享當選感受：一切交託於天主手中

中央社教宗專機上2日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2日首次分享了在那場選舉他為教宗的秘密會議期間，自己內心的感受。路透
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2日首次分享了在那場選舉他為教宗的秘密會議期間，自己內心的感受。路透

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天首次分享了在那場選舉他為教宗的秘密會議期間，自己內心的感受。他說，當他發現得票開始逐漸傾向自己時，他便順從地接受這個可能的結果，並把一切交託於天主手中。

美聯社報導，教宗結束他就任後首次國際之行完成土耳其與黎巴嫩訪問後，他在返程的專機上，於空中記者會上回答記者相關提問時說：「我深吸了一口氣，然後說：『主啊，就交給祢了。祢引領前路。』」

教宗以英語、西班牙語和義大利語輕鬆地回答了半小時的提問，內容廣泛涵蓋教會與國際時事。他暗示在黎巴嫩涉及真主黨（Hezbollah）與以色列的幕後討論、呼籲以對話而非美國的軍事威脅來處理委內瑞拉問題，並談到他希望未來能前往非洲與南美多國訪問。

然而，教宗對秘密會議（conclave）及其作為新任教宗的學習曲線的回應，最能揭示良十四世其人，以及他如何面對重大決定。和他在任期初期面對媒體時略顯拘謹相比，他現在顯得自在許多、也十分關注媒體對他的報導，甚至能以幽默的態度面對。

記者問他，在黎巴嫩一場活動中，他看到龐大人群時似乎感到驚訝，他當時在想什麼。良十四世表示，未必如外界所想。

他說：「我的表情很豐富，但我常常被記者們如何解讀我的表情感到好笑。」

「很有意思。有時候我甚至能從你們那裡得到好主意，因為你們以為自己看得懂我在想什麼或我臉上的表情。」

他又說：「你們不一定都猜對。」現場爆出笑聲。

良十四世說，若想理解他的內在思想，不妨讀讀他所重視的靈修作品。除了影響他的修會、也是他最常引用的教父─五世紀神學家聖奧古斯丁（St. Augustine）─之外，他推薦一本書：「清修庖廚中」（The Practice of the Presence of God），作者是十七世紀的加爾默羅會（Carmelite）修士勞倫斯弟兄（Brother Lawrence）。

「這本書描述了一種祈禱與靈修：把生命完全交給上主，讓上主來帶領。如果你想了解我，這就是我多年的靈修。」

良十四世說：「在巨大挑戰當中—例如在祕魯生活於恐怖時期、或被召往我從未預期的地方服務—我始終信賴天主。」

他表示，這份信賴在今年5月的秘密會議中同樣存在─當時的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）在第2天的第4輪投票中以極快速度當選，成為歷史上第一位美國籍教宗。參與會議的樞機主教說，當天上午第3輪投票時就已明顯看出結果朝他而去。

良十四世回憶：「當我看到情勢發展，我接受了這個可能性，對自己說：『這或許會成真。』」

教宗 良十四世 黎巴嫩

上一則

克宮稱普亭接受美方某些終戰提案 烏代表將赴美會談

下一則

英國華裔男子教保員性侵幼兒園學童 當庭認26起罪行

延伸閱讀

戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛

戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛
貝魯特海濱彌撒湧15萬人 教宗乞求為苦難之地賜下和平

貝魯特海濱彌撒湧15萬人 教宗乞求為苦難之地賜下和平
教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區

教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區
教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕