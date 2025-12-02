西班牙發現7起新非洲豬瘟病例 總病例數增至9起

我的頻道

中央社巴塞隆納2日綜合外電報導
西班牙農業部今天表示，當局在巴塞隆納附近再發現7隻死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。

法新社報導，西班牙上周在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟，是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，引發外界對西班牙強大豬肉出口產業的憂慮。

超過100名軍方緊急應變單位成員、加泰隆尼亞（Catalan）地方官員及歐盟專家正合作尋找新病例並防堵疫情。非洲豬瘟對人類無害，但對豬隻極具毀滅性。

農業部聲明指出，實驗室檢測證實在切達尼奧拉德爾巴列斯市（Cerdanyola del Valles）發現的7隻死亡野豬均感染非洲豬瘟，地點「非常接近」首次發現兩隻病例的區域。

聲明補充，對感染區域半徑20公里內的豬場進行檢查後，「未發現症狀或相關病變」。

農業部表示，歐盟執行委員會獸醫緊急應變小組（Veterinary Emergency Team）已於今天加入防疫工作，「評估現場已實施的各項措施並提出建議」，以期「儘速」控制疫情。

若疫情擴散至豬場，恐重創這個全球第三大豬肉及相關產品生產國。

西班牙每年出口近300萬噸豬肉及豬肉加工品至逾百國，不過農業部長普拉納斯（Luis Planas）表示，目前已有約1/3的進口國為安全起見暫停自西班牙進口。

普拉納斯昨天對中國決定繼續接受巴塞隆納以外地區進口豬肉的決定表示歡迎。中國是西班牙豬肉的最大出口市場。

非洲豬瘟目前也蔓延至波羅的海國家與東歐地區，是2014年自俄羅斯傳入。

