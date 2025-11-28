我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱比好市多便宜？這家國際化超市成加州華人新寵

空巴召回6000架A320客機 全球航班恐大亂

最大規模…空巴召回6000架A320客機 全球航班恐大亂

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
漢莎航空一架空中巴士A320-214客機2024年5月3日從西班牙馬拉加太陽海岸機場起飛。路透
漢莎航空一架空中巴士A320-214客機2024年5月3日從西班牙馬拉加太陽海岸機場起飛。路透

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。由於此事恰逢美國一年中最繁忙的感恩節周末，恐引發大規模營運混亂，並波及全球航班。

路透報導，全球共有約11300架A320系列客機在服役，其中6440架為1987年首飛的核心機型A320。就在召回令下達前數週，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。

空巴表示，近期一架A320系列客機的事件顯示，太陽耀斑可能干擾飛控運作所需的關鍵資料。業界人士指出，引發這次意外修復的事故，涉及10月30日一班從墨西哥坎昆飛往美國紐華克的捷藍航空航班。

該班機當時因飛控異常及一次突然的非指令性高度下降而急遽下墜，造成多名乘客受傷，並在佛州坦帕緊急降落，促使美國聯邦航空總署（FAA）展開調查。捷藍航空與FAA均未回應此事。歐盟航空安全總署（EASA）28日晚間已發布緊急指令，要求強制修復。

空巴發布召回令時，全球約3000架A320系列正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。根據路透取得的航空公司通告，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早版本，程序並不複雜，但航空公司需先將飛機調往維修點，且必須在重新排飛前完成。

從美國、南美、歐洲到印度的多家航空公司當晚均表示，維修可能造成延誤或取消。全球最大的A320營運商美國航空表示，其480架A320中，約340架需要修復，每架約需2小時，預估大多能在29日前完成。德國漢莎航空、印度靛藍航空（IndiGo）及英國易捷航空（easyJet）等也表示，部分航機將短暫停飛以進行維修。

業界人士指出，約三分之二受影響機隊理論上需要短暫停飛，將軟體回復到先前版本。然而，航空維修中心早已因大量作業而超載，數百架空巴客機正因等待引擎維修或檢查而停飛，整個產業同時也面臨勞力短缺問題。一位航空業資深消息人士表示，在需求旺盛、機隊本就因維修延誤而吃緊的情況下，如何安排維修順序將成為重大挑戰。

空巴 印度 佛州

上一則

烏代表團傳周末來美談終戰方案 地點或在佛州

下一則

沒中客重創業績？日燒肉店喊「救命」 網友揪出反串

延伸閱讀

舊金山飛武漢如何省1600元？「買長乘短」甩尾攻略瘋傳

舊金山飛武漢如何省1600元？「買長乘短」甩尾攻略瘋傳
額外付費買靠窗位卻沒窗 乘客集體告美聯航

額外付費買靠窗位卻沒窗 乘客集體告美聯航
全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次

全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次
航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗