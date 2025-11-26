土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月

我的頻道

中央社伊斯坦堡26日綜合外電報導

土耳其人權非政府組織「媒體與法律研究協會」（MLSA）在社群平台X上指出，法院以「威脅」總統厄多安的罪名，判處知名政治記者暨評論員阿泰利4年2個月的有期徒刑。

法新社報導，阿泰利（Fatih Altayli）是在討論一份民調後，於今年6月被捕。該民調顯示，7成民眾反對長期領導人厄多安（Recep Tayyip Erdogan）終身擔任總統。

阿泰利的YouTube頻道有170萬訂閱者，在該頻道一段影片中，阿泰利回答了有關這份民調的問題，稱上述數字「並不讓人特別驚訝」。

根據土耳其媒體報導，阿泰利表示，除了厄多安領導的「正義發展黨」（AKP）支持者，及其盟友民族主義小黨「民族行動黨」（MHP）的部分選民之外，「沒有人支持這樣的想法」。

他還說：「回顧久遠的過去，這個民族在不喜歡或不想要蘇丹的時候會絞殺他們…許多鄂圖曼蘇丹被絞殺、暗殺，或者據說是自殺。」

阿泰利6月21日被捕，目前仍遭關押。根據各家媒體引述的正式紀錄，阿泰利在10月3日首次開庭時否認指控，他向法院表示，自己只是在提供「歷史脈絡」，無意威脅厄多安。

新聞自由監督機構「無國界記者組織」（RSF）譴責這項判決，呼籲釋放阿泰利。該組織的土耳其代表恩德洛格魯（Erol Onderoglu）告訴法新社：「法院基於被斷章取義的言論重判阿泰利，並決定繼續關押他，這（對記者們）發出了恐嚇、反民主且令人無法接受的訊息。」

根據無國界記者組織，土耳其今年有20名記者因為履行職責而被捕，其中3人仍遭關押，另有3人被軟禁在家等候審判。

厄多安 土耳其 民調

