G20草案呼籲保護關鍵礦產免受貿易限制 暗含對中國不滿

二十國集團（G20）呼籲加強對關鍵礦產保護以使其免受單邊貿易措施影響，這被視為對中國在川普發起貿易戰期間實施大規模出口管制的暗示。

彭博報導，根據看到的草案，G20在文件中寫道：「我們力求確保關鍵礦產的價值鏈能夠更好地抵禦地緣政治緊張、違反世貿組織規則的單邊貿易措施、疫情或自然災害等造成的干擾，並讓更多礦產生產國能夠參與並從價值鏈中獲益。」

今年早些時候，隨著與美國的貿易摩擦升級，中國將關鍵礦產領域的主導地位「武器化」，實施出口許可證制度，限制全球獲取製造飛彈、手機等設備所需金屬原料的渠道。

前美國貿易談判代表、現任亞洲協會政策研究所副所長Wendy Cutler說：「G20成員在聯合聲明中雖未點名中國，但顯然是在批評中國不公平、單邊的關鍵礦產政策，這對G20是一個重大突破。這種措辭凸顯了國際社會對北京近期為自身利益擾亂供應鏈 行為的深切擔憂。」

川普上月表示，他與中國國家主席習近平達成的休戰協議，不僅恢復了美國對相關礦產的獲取，也恢復了「世界」的獲取權。

去年在巴西舉行的G20峰會 宣言中也提到了關鍵礦產，但僅一次而已，當時宣言中呼籲建立「負責任的供應鏈」。今年的草案則專門用一個四點章節闡述該議題，反映出相關緊張局勢的加劇。

草案中包括一份自願性、無約束力的行動藍圖，目的在確保關鍵礦產資源「成為繁榮與可持續發展的推動力」。

此次宣言在習近平缺席的情況下發布，中國由國務院總理李強代為出席峰會。隨著本周末會議的進行，相關措辭仍可能調整。

儘管中國對稀土出口的限制措施受到歐洲、亞洲、美國的廣泛批評，但尚不清楚這些限制是否違反世貿組織規則。中國的管制措施適用於「雙重用途」礦產，即同時具有軍事和商業應用的材料。

與會的歐洲領導人此次主要關注烏克蘭 局勢以及美國對基輔施壓、要求基輔接受「不對等和平協議」的問題。聲明對烏克蘭戰爭及其他衝突僅作出溫和表述，強調應遵守包括領土完整、主權與反對使用武力在內的聯合國原則，並譴責所有針對平民和基礎設施的襲擊。

南非決定起草峰會宣言的舉動違背了美國的立場。華盛頓抵制本周末在約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會，並在正式信函中敦促南非不要發布聯合聲明，稱該聲明無法反映美國的觀點。信中寫道：「美國反對在未經美方同意的情況下，以所謂G20共識立場為前提發布任何G20峰會成果文件。」