我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

中國再禁日水產衝擊有限 業者早已開拓新通路

中央社東京21日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東京店內陳列著海產商品。歐新社
日本東京店內陳列著海產商品。歐新社

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢加大施壓，暫停辦理日本水產品進口手續，但對日本水產業界帶來的震盪不如過去。多數業者警覺「中國風險」，對重新出口態度謹慎。此外，經過兩年禁輸期的調整，許多干貝業者早已分散市場，開拓美國、歐盟等新通路。

日本經濟新聞報導，北海道噴火灣11月中旬迎來本季首批干貝，初次競標價格比去年同期高出8成。雖然水溫升高、干貝數量減少是因素之一，北海學園大學的教授濱田武士認為，「這也反映出對中國市場的期待」。不過，這次再次禁止進口，讓業者一開始就被潑了冷水。

今年5月底，日中就重啟水產品貿易所需的必要條件達成共識，會在放射性物質檢驗等科學程序後恢復出口。然而，青森縣一家加工公司感嘆，「那些檢查究竟算什麼，水產品完全被當成外交籌碼運用」，對於出口中國的不信任感升高。

在北海道東部的干貝產地，業者已經引進自動剝殼機，降低對中國加工地的依賴。

中國要求日本在出口水產品時，必須完成養殖與加工包裝相關設施的註冊。目前日本有697家設施提出申請，但獲准出口中國的僅有3家。因此，即使停止出口至中國，預料也不會像2023年禁止出口時出現干貝滯銷、價格暴跌的情況，影響有限。

濱田指出，從糧食安全保障的面向來看，日本必須思考如何把水產品培育為日本國民消費的內需產業。

日本富士新聞網（FNN）報導，北海道別海町的一家扇貝加工業者代表董事伊勢健表示，「正要朝著恢復出口邁進，卻發生這樣的事情，實在非常遺憾。（對中國出口）申請早就已經送出，還在等待審查通過」。

但他也說，雖然感到遺憾，不過在中國禁止日本水產品進口的這2年間，公司已經建立其他通路，「像是美國、歐盟等，在全球各地以及國內的銷售管道，其實都已經穩定建立起來了」。

高市早苗在眾議院預算委員會答詢時提到「若中國以武力封鎖台灣，可能構成存亡危機事態」，引發中國一步步施壓。

對此，日本網友雖然也有「下一步就是稀土了」、「看來只要不撤回發言，制裁就會一直加碼」的憂心，但仍有許多網友支持表示，「高市政權要挺住」、「中國是在試探首相的態度吧，絕對不能撤回」、「面對不講理的手段，重要的就是堅強應對」。

自民黨前眾議員杉田水脈19日在X發文表示，「希望不要屈服於來自中國的壓力，一直保持堅強的態度」。「為此，國民必須支持高市政權，正在戰鬥的不只是高市首相一個人。不要被親中報導欺騙，讓我們繼續支持她」。

前眾議員山尾志櫻里發文說，中國政府停止進口日本水產品，反而會加速全世界擺脫對中國的依賴，主張高市沒有必要撤回「台灣有事」答詢。

她表示，「威脅無效之後，這次換成經濟施壓。如今的中國，再次被全世界確認是貿易上無法信賴的高風險國家。這會成為各國加速脫離對中國依賴的催化劑」。

日本 高市早苗 眾議員

上一則

白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權

下一則

FT：美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基限期簽字

延伸閱讀

高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起

高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起
重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話

重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話
中國禁日水產進口 賴清德午餐吃「日本生魚片」相挺

中國禁日水產進口 賴清德午餐吃「日本生魚片」相挺
央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據