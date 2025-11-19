我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

德觀光客一家4口命喪伊斯坦堡 法醫：恐化學中毒

中央社伊斯坦堡19日綜合外電報導
人們在伊斯坦堡的奧塔科伊（Ortakoy）海濱廣場品嘗街頭美食。美聯社
人們在伊斯坦堡的奧塔科伊（Ortakoy）海濱廣場品嘗街頭美食。美聯社

土耳其媒體今天報導，來自德國漢堡（Hamburg）的土裔觀光客一家4口疑似中毒死亡事件的法醫報告顯示，他們很可能接觸到化學物質。

法新社報導，這家人從德國前往土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）旅遊，上周在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）大橋下的水岸社區奧塔科伊（Ortakoy）品嘗多種街頭美食後感到不適。

土耳其檢察官已展開調查，最初鎖定疑似食物中毒。目前已有11人因該事件遭到拘留。

不過，「共和報」（Cumhuriyet）引述法醫報告報導，根據對母親與兩名孩子所採樣本的分析，他們因食物中毒死亡的可能性「較低」。

報告指出：「初步認為，他們的死亡主要是由住宿酒店內的環境所引起的化學中毒。」

土耳其媒體先前報導，酒店一樓房間曾噴灑藥劑以防治臭蟲，可能透過浴室通風管道進入該家庭所住的二樓房間。

這間未公開名稱的酒店位於伊斯坦堡舊城區附近的法提區（Fatih），於15日因另外兩名房客出現類似症狀被送醫而疏散，16日酒店被封鎖。

兩名孩子於13日死亡，母親隔天死亡，父親在加護病房治療至17日宣告不治。

報告中說，待進一步分析完成後，才能得出最終結論。

土耳其 德國 觀光

上一則

路透：美國要烏克蘭認了 用割地與裁軍交換止戰

下一則

印尼塞梅魯火山噴發 當局提升警戒至最高層級

延伸閱讀

澤倫斯基將訪土耳其推動和談及換俘 俄羅斯不參加

澤倫斯基將訪土耳其推動和談及換俘 俄羅斯不參加
土裔德國旅客疑中毒釀3死 伊斯坦堡飯店疏散房客

土裔德國旅客疑中毒釀3死 伊斯坦堡飯店疏散房客
觀光客亂刻字、闖私有地…京都嵐山竹林「退後1尺」避禍

觀光客亂刻字、闖私有地…京都嵐山竹林「退後1尺」避禍
土耳其軍機失事2天後又傳消防飛機墜毀 飛行員罹難

土耳其軍機失事2天後又傳消防飛機墜毀 飛行員罹難

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據