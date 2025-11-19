我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

波蘭指控俄羅斯破壞鐵路 關閉境內最後1處俄領事館

中央社華沙19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為俄羅斯在波蘭北部格但斯克（Gdansk）設立的領事館全景。路透
圖為俄羅斯在波蘭北部格但斯克（Gdansk）設立的領事館全景。路透

俄羅斯遭指控策劃本周稍早在波蘭發生的鐵路破壞行動後，波蘭今天宣布，將關閉俄羅斯在北部港口城市格但斯克（Gdansk）設立的領事館。

路透社報導，俄羅斯在格但斯克設立的領事館是俄國目前在波蘭最後一個領事館，此舉將使俄羅斯駐華沙大使館成為莫斯科在波蘭唯一的外交機構。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天向媒體表示：「我已決定撤銷俄羅斯領事館在格但斯克的運作許可。」

波蘭官員指控俄羅斯派遣兩名烏克蘭人，破壞盧布林（Lublin）到華沙鐵路部分路段，造成軌道損毀。

席科斯基形容這是「國家恐怖主義行為」，不過克里姆林宮否認相關指控，並反批波蘭有「恐俄症」。

俄羅斯外交部則表示，將採取報復措施。

根據俄國國營媒體報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「作為回應措施，俄羅斯將縮減波蘭在俄國的外交及領事機構規模。」

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科與華沙關係急劇惡化，波蘭收容了數十萬名烏克蘭難民，也成為西方軍援基輔的主要通道。

俄羅斯 波蘭 烏克蘭

上一則

韓國渡輪觸礁擱淺 船上267人全員獲救

下一則

羅浮宮遭竊暴露安全漏洞 明年底前增百支外部監視器

延伸閱讀

台美防務入台灣關係法 蕭美琴：川普與歷屆政府立場一致

台美防務入台灣關係法 蕭美琴：川普與歷屆政府立場一致
川普重啟斡旋俄烏停戰 派陸軍高層赴基輔、與俄磋商

川普重啟斡旋俄烏停戰 派陸軍高層赴基輔、與俄磋商
澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏克蘭9.4億元

澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏克蘭9.4億元
普亭會晤李強：俄對中國免簽近期生效

普亭會晤李強：俄對中國免簽近期生效

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據