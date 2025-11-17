我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊急減班令解除航班恢復正常……今日你應知道5件事

國際教育協會：今秋大學國際新生一年前減少17%

沙烏地聖城麥地那郊外死亡車禍 印度朝聖者至少45死

中央社利雅德17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

印度警方今天表示，一輛載滿印度朝聖者的巴士在沙烏地阿拉伯聖城麥地那附近發生死亡車禍，至少45人喪命，成為沙國近年最嚴重的交通事故之一。

法新社報導，印度海德拉巴市（Hyderabad）警察局長薩賈納爾（V.C. Sajjanar）告訴記者：「這起在沙烏地阿拉伯發生、涉及印度朝聖者的巴士事故令人痛心。」多名捲入這起意外的印度公民據報來自海德拉巴市。

薩賈納爾說道：「根據初步資訊，事發當時巴士上有46人，但只有1人生還，令人非常哀痛。」

沙烏地阿拉伯官員尚未公布車禍死亡人數。

「印度人報」（The Hindu）報導，這輛巴士在距離麥地那（Medina）約25公里處與一台油罐車撞擊並起火。

根據英國廣播公司（BBC），這些印度朝聖者是為了進行副朝（Umrah）而前往沙烏地阿拉伯，副朝是伊斯蘭教最大朝聖活動朝覲（Hajj）的縮短形式。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天稍早在社群媒體發文表示哀悼，並指印度大使館正與當地的沙烏地阿拉伯官員合作處理此事。

根據聯合國2023年發布的聲明，交通事故是在沙烏地阿拉伯造成人員傷亡的主因之一，沙國的交通事故死亡率也長期高於其他高收入國家。

運載朝聖者在沙烏地阿拉伯幾個聖地之間移動經常具有危險性，尤其是在朝覲期間，道路因大量巴士湧入而長期壅塞，這時的混亂易於引發事故。

印度 沙烏地阿拉伯 社群媒體

上一則

緊急減班令解除航班恢復正常……今日你應知道5件事

下一則

俄羅斯國防部：俄軍再奪烏東3座村莊

延伸閱讀

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行
消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷
美印關係緩和 川普：某個時點 會調降印度關稅

美印關係緩和 川普：某個時點 會調降印度關稅
印度汽車爆炸10死 自殺炸彈客駕車在停車場待3小時

印度汽車爆炸10死 自殺炸彈客駕車在停車場待3小時

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯