我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官方籲暫勿赴日 中3大航空推日本航線「免費退改簽」

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

中央社首爾15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故。(歐新社)
南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故。(歐新社)

韓國東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示，現場7名被埋的工人至此確認全部罹難。

韓聯社報導，蔚山火力發電廠位於南韓東南部蔚山市，廠內一座高63公尺、即將被拆除的5號機鍋爐塔6日下午2時左右突然倒塌，現場共有9名作業人員受困，其中2人當天獲救，沒有生命危險，不過仍有7人被埋。

救援人員經過多日的搶救，截至9日陸續發現3名罹難者。為了搜救事故中仍被掩埋的人員，11日中午12時依照原定計畫，完成阻礙搜救作業的兩旁4號、6號機鍋爐塔爆破作業。

搜求人員確認其中2名受困者位於5號機鍋爐塔殘骸內部約4至5公尺處，消防當局計劃先救出這2人，確認2人罹難；再以該位置為中心搜尋另外2名失蹤者。

消防部門指出，昨晚9時57分左右，在5號機鍋爐塔殘骸中發現了最後一名被埋人員的遺體，至此確認現場7名被埋的作業人員全部罹難。

蔚山地方檢察廳稍早表示，已成立蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌事故專案調查小組。專案調查小組說，「將與警方、僱傭勞動部等機關合作，迅速、嚴正地調查具體事故發生經過並且追究相關責任」。

山火 南韓

上一則

發現未獲許可貨物 伊朗查扣1艘波斯灣油輪

延伸閱讀

美對南韓、瑞士關稅降至15% 同意韓半導體條件不劣於台

美對南韓、瑞士關稅降至15% 同意韓半導體條件不劣於台
因應美關稅、中競爭 南韓將擴大對電動車的金援與補貼

因應美關稅、中競爭 南韓將擴大對電動車的金援與補貼
中2遊客在南韓景福宮「就地解放」被拍 兩國民眾都怒了

中2遊客在南韓景福宮「就地解放」被拍 兩國民眾都怒了
美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
圖為10月美國總統川普訪日期間，日本首相高市早苗(圖)在停泊於美軍基地橫須賀的「喬治華盛頓號」航空母艦上向軍方人員發表演說。(美聯社)

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

2025-11-14 21:22

超人氣

更多 >
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑