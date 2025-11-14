馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

我的頻道

中央社巴黎13日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務，曾被緬甸詐騙中心使用，其在緬甸全國使用率自9月底以來大幅下降。(路透)
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務,曾被緬甸詐騙中心使用,其在緬甸全國使用率自9月底以來大幅下降。(路透)

根據估計，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務，曾被緬甸詐騙中心使用，其在緬甸全國使用率自9月底以來大幅下降。

法新社報導，根據亞太網路資訊中心（APNIC）數據，今年夏天，緬甸高達14%的網際網路用戶使用「星鏈」（Starlink）上網，「星鏈」已成為緬甸最受歡迎的網際網路服務供應商；但到11月10日，這一比例大幅下降至不到7%。

法新社於10月中發布的一項無人機拍攝調查顯示，在與泰國接壤的惡名昭彰詐騙中心緬甸「KK園區」（KK Park）屋頂上，排列著成排用來接收「星鏈」衛星訊號的天線。

不久之後，「星鏈」的母公司SpaceX宣布已停用緬甸「疑似詐騙中心」附近的2500多個網路接收器。

「星鏈」也因向這些詐騙中心提供網際網路存取服務，自7月底以來受到美國國會的調查。這些詐騙中心的受害者遍布全球。

自亞太網路資訊中心今年4月首次將「星鏈」列入其觀測統計之後，「星鏈」6月26日首次成為緬甸最受歡迎的網路服務供應商，其後一直保持領先的地位到9月底，但在11月9日跌至第4名。

大多數的詐騙中心由中國犯罪集團控制，而中國犯罪集團又與緬甸民兵勾結，進行愛情和商業詐騙。

自10月中以來，緬甸軍政府已多次對「KK園區」進行高調突襲。

法新社近日對衛星影像進行分析顯示，約有100棟建築物受到破壞，甚至被拆除。但截至9日，從空中俯瞰整個園區，表面仍有3/4似乎完好無損。

緬甸自2021年2月爆發軍事政變、民選政府遭到推翻以來，一直飽受內戰蹂躪。專家表示，軍政府對這些位於邊境地區的詐騙園區視而不見，換來民兵盟友代為控制邊境地區。

