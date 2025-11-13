我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過法案結束43天政府停擺…今日你應知道5件事

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

西班牙禽流感爆發推升蛋價 當局加強防疫規定圈養

中央社記者胡家綺馬德里13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙禽流感危機惡化，今年以來已撲殺約250萬隻蛋雞，導致雞蛋價格和去年相比平均上漲31%。圖為民眾在首都馬德里超市內選購雞蛋。中央社
西班牙禽流感危機惡化，今年以來已撲殺約250萬隻蛋雞，導致雞蛋價格和去年相比平均上漲31%。圖為民眾在首都馬德里超市內選購雞蛋。中央社

西班牙禽流感危機惡化，今年以來已撲殺約250萬隻蛋雞，導致雞蛋價格上漲31%。當局本周起加強防疫措施，規定近1200個鄉鎮的養禽場實施非開放式「圈養」，以遏止疫情蔓延。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙自從7月發現首例禽流感病例後，近4個月以來，共爆發14起家禽疫情及68起野鳥疫情。

為控制與降低禽流感疫情傳播風險，西班牙農業、漁業和食品部本周起加強防疫力道，啟動新的防護措施，規定1199個高風險鄉鎮業者實施「圈養」，禁止露天飼養家禽。

如果養禽業者無法避免「散養」（非圈養、自然放養），當局可批准露天飼養家禽，但業者必須安裝防鳥圍網設施，並且禁止供應野鳥可接觸的水源，除非經處理確保消滅任何潛在的禽流感病毒。

當局也要求養禽業者落實生物安全防疫工作，加強監測家禽健康情形，並儘速通報任何可疑病例。

在本波疫情肆虐下，禽肉業受到的影響較蛋雞業小，西班牙禽肉行業協會對此表示，因為禽肉生產主要都在生物安全措施最高級別的封閉式禽場進行，雖然感染風險仍在，但被撲殺的家禽尤其肉雞的數量，正逐步下降。

蛋雞養殖業則大受打擊，西班牙蛋農產銷協會指出，西班牙共有1623家蛋雞養殖場，其中76%採用非籠養的飼養方式，今年已有約250萬隻蛋雞遭撲殺。目前受疫情影響的蛋場皆已完成撲殺、清場、消毒及清潔作業，雖然需要時間引進新的雞隻，業者應能逐步恢復營運。

由於供應緊縮推升價格，雞蛋成為西班牙2025年價格漲幅最大的食品。和去年相比平均上漲31%，其中「籠養」雞蛋的零售價飆漲32.3%，中型和大型「放養」雞蛋的漲幅則分別為27.4%和10.7%。

馬德里市中心一家百年雞肉與雞蛋專賣店的主理人Alex告訴中央社，他從父親手裡接手經營店家15年來，雞蛋價格翻了3倍。他表示，受到禽流感疫情擴大影響，最近蛋價更是狂漲，平均每打雞蛋約上漲1歐元（約1.16美元），目前一打雞蛋的平均價格飆升到4歐元（約4.64美元）。

西班牙廣播電視公司指出，西班牙是歐盟第3大雞蛋生產國，僅次於德國和波蘭。西班牙人每年消費25萬噸雞蛋，愛吃蛋的程度可從國民美食「西班牙馬鈴薯烘蛋」的普及程度看出。

面對蛋價飆升，雞蛋業者呼籲民眾不用恐慌，西班牙雞蛋自給自足率為120%，過往出口20%的產量，現在只須將這20%拿來供應國內需求，就不至於發生短缺問題。

西班牙爆發禽流感疫情，蛋雞養殖業大受打擊，今年已撲殺約250萬隻蛋雞，導致雞蛋價...
西班牙爆發禽流感疫情，蛋雞養殖業大受打擊，今年已撲殺約250萬隻蛋雞，導致雞蛋價格上揚，一打雞蛋的平均價格飆升到4歐元（約4.64美元）。圖為馬德里一家百年雞肉與雞蛋專賣店。中央社

雞蛋 禽流感 疫情

上一則

奧運游泳冠軍娶名廚高登女兒 因「身材不標準」沒邀親媽

下一則

眾院通過法案結束43天政府停擺…今日你應知道5件事

延伸閱讀

習近平會西班牙國王 簽10協議、打造戰略夥伴關係

習近平會西班牙國王 簽10協議、打造戰略夥伴關係
高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息
巴拿馬運河拓寬案遭西班牙建商索工程款 政府贏得仲裁

巴拿馬運河拓寬案遭西班牙建商索工程款 政府贏得仲裁
紐約開車90分鐘就到 「最夯秋季旅遊地」勝過希臘、西班牙

紐約開車90分鐘就到 「最夯秋季旅遊地」勝過希臘、西班牙

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出