西班牙禽流感爆發推升蛋價 當局加強防疫規定圈養

西班牙禽流感 危機惡化，今年以來已撲殺約250萬隻蛋雞，導致雞蛋 價格上漲31%。當局本周起加強防疫措施，規定近1200個鄉鎮的養禽場實施非開放式「圈養」，以遏止疫情 蔓延。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙自從7月發現首例禽流感病例後，近4個月以來，共爆發14起家禽疫情及68起野鳥疫情。

為控制與降低禽流感疫情傳播風險，西班牙農業、漁業和食品部本周起加強防疫力道，啟動新的防護措施，規定1199個高風險鄉鎮業者實施「圈養」，禁止露天飼養家禽。

如果養禽業者無法避免「散養」（非圈養、自然放養），當局可批准露天飼養家禽，但業者必須安裝防鳥圍網設施，並且禁止供應野鳥可接觸的水源，除非經處理確保消滅任何潛在的禽流感病毒。

當局也要求養禽業者落實生物安全防疫工作，加強監測家禽健康情形，並儘速通報任何可疑病例。

在本波疫情肆虐下，禽肉業受到的影響較蛋雞業小，西班牙禽肉行業協會對此表示，因為禽肉生產主要都在生物安全措施最高級別的封閉式禽場進行，雖然感染風險仍在，但被撲殺的家禽尤其肉雞的數量，正逐步下降。

蛋雞養殖業則大受打擊，西班牙蛋農產銷協會指出，西班牙共有1623家蛋雞養殖場，其中76%採用非籠養的飼養方式，今年已有約250萬隻蛋雞遭撲殺。目前受疫情影響的蛋場皆已完成撲殺、清場、消毒及清潔作業，雖然需要時間引進新的雞隻，業者應能逐步恢復營運。

由於供應緊縮推升價格，雞蛋成為西班牙2025年價格漲幅最大的食品。和去年相比平均上漲31%，其中「籠養」雞蛋的零售價飆漲32.3%，中型和大型「放養」雞蛋的漲幅則分別為27.4%和10.7%。

馬德里市中心一家百年雞肉與雞蛋專賣店的主理人Alex告訴中央社，他從父親手裡接手經營店家15年來，雞蛋價格翻了3倍。他表示，受到禽流感疫情擴大影響，最近蛋價更是狂漲，平均每打雞蛋約上漲1歐元（約1.16美元），目前一打雞蛋的平均價格飆升到4歐元（約4.64美元）。

西班牙廣播電視公司指出，西班牙是歐盟第3大雞蛋生產國，僅次於德國和波蘭。西班牙人每年消費25萬噸雞蛋，愛吃蛋的程度可從國民美食「西班牙馬鈴薯烘蛋」的普及程度看出。