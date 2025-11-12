我的頻道

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

一洲焦點／政府重啟後還會關門嗎？BBC干擾美國大選？

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

中央社耶路撒冷12日綜合外電報導
圖為今年10月13日美國總統川普（右）、以色列總理內唐亞胡（中）和以色列總統赫佐格（左）在特拉維夫會面。美聯社
以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理內唐亞胡予以赦免。

路透報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）面臨已經持續很長時間的貪腐審判，川普多次為這位緊密盟友請求赦免。內唐亞胡否認所有指控並且拒不認罪。

在赫佐格（Isaac Herzog）辦公室公開的信件內容中，川普指出：「我完全尊重以色列司法體系的獨立性及其相關規範，但我認為，針對比比（Bibi，內唐亞胡的小名）的這起『案件』，是出於政治動機而且沒有正當理由的起訴。他長期與我並肩作戰，包括共同對抗以色列的非常強硬對手伊朗。」

以色列總統府表示，任何人尋求總統赦免，都必須依既定程序正式提出申請。

川普10月訪問以色列期間，也曾在耶路撒冷的國會演說時，公開呼籲赫佐格赦免內唐亞胡。

內唐亞胡於2019年在3起案件中遭到起訴，其中包括被指控收受商人將近70萬新謝克爾（約21萬1832美元）的餽贈。自2020年開庭的審判尚未結束，他對所有指控均不認罪，並將自身司法困境形容為意在推翻民選右派領袖的左翼獵巫行動。

