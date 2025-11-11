我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

政府最快本周開門 航空公司警告「航班恢復沒那麼快」

2000萬學童因高溫失學 巴西喊話終結化石燃料和雨林砍伐

記者洪欣慈、林奐成／貝倫即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西環境部長席瓦（Marina Silva）。記者洪欣慈／攝影
巴西環境部長席瓦（Marina Silva）。記者洪欣慈／攝影

「在巴西，有2000萬學童的學校沒有冷氣，因為極端高溫，他們甚至面臨失學困境」。巴西環境部長席瓦（Marina Silva）於巴西時間11日下午，出席聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）活動，出生亞馬遜雨林的席瓦，尤其關注雨林保育以及極端高溫議題，她表示，各國需要以停止使用化石燃料、終止森林砍伐為最終目標，制定一個可執行且循序漸進的計畫。

席瓦來自巴西西北邊陲、藏身亞馬遜雨林的阿克里州，出生背景影響了席瓦，使她成為一位環保主義者。2003年首次擔任環境部長，任內做出諸多改革，包括制定新的森林管理辦法、設立森林與生物多樣性機等，讓亞馬遜雨林濫伐減少了70%，卻也因此樹敵無數，後因與魯拉政府理念嚴重分歧辭職，2023年二度出任，致力推動雨林「零濫伐」。

席瓦在COP30接受媒體採訪時表示，在巴西，有超過2000萬兒童因極端高溫、學校沒有空調而失學，巴西迫切需要採取作為，如建造更具韌性的建築、在學校種植更多樹木，以永續方式降溫，讓孩子們可以重返校園。巴西正發起了一項名為「應對極端高溫」的倡議，致力於降低熱浪對兒童與老人的危害。

對於本屆大會，席瓦指出，巴西總統魯拉在COP30開幕式的演講，明確點出了目前全球遇到的挑戰和矛盾，各國必須以終結化石燃料、森林砍伐為目標，制定出一個有計畫的過渡方案，且需確保方案切實可行，世界正經歷著史上最嚴重的氣候危機，行動已刻不容緩。

魯拉在COP30開幕式演講時指出，巴黎協定簽署10年來雖有進展，但全球行動的速度仍然不足以遏制全球暖化，「我們正朝著正確的方向前進，但速度錯了」，COP30既要成為一個對抗假訊息、捍衛科學的「真相大會」，也要成為「落實大會」，「 我們生活在一個拒絕科學證據、攻擊機構的時代，是時候再次挫敗否認主義了。」

巴西 亞馬遜 聯合國

上一則

法媒：歐洲示警 憂中國無形之手控制電動公車

延伸閱讀

極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風

極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風
巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？

巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？
中國國務院副總理訪巴西晤總統魯拉 促兩國合作升級

中國國務院副總理訪巴西晤總統魯拉 促兩國合作升級
里約掃黑引發國際人權關切 巴西政府推反幫派法案

里約掃黑引發國際人權關切 巴西政府推反幫派法案

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理