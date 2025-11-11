2000萬學童因高溫失學 巴西喊話終結化石燃料和雨林砍伐

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）。記者洪欣慈／攝影

「在巴西 ，有2000萬學童的學校沒有冷氣，因為極端高溫，他們甚至面臨失學困境」。巴西環境部長席瓦（Marina Silva）於巴西時間11日下午，出席聯合國 氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）活動，出生亞馬遜 雨林的席瓦，尤其關注雨林保育以及極端高溫議題，她表示，各國需要以停止使用化石燃料、終止森林砍伐為最終目標，制定一個可執行且循序漸進的計畫。

席瓦來自巴西西北邊陲、藏身亞馬遜雨林的阿克里州，出生背景影響了席瓦，使她成為一位環保主義者。2003年首次擔任環境部長，任內做出諸多改革，包括制定新的森林管理辦法、設立森林與生物多樣性機等，讓亞馬遜雨林濫伐減少了70%，卻也因此樹敵無數，後因與魯拉政府理念嚴重分歧辭職，2023年二度出任，致力推動雨林「零濫伐」。

席瓦在COP30接受媒體採訪時表示，在巴西，有超過2000萬兒童因極端高溫、學校沒有空調而失學，巴西迫切需要採取作為，如建造更具韌性的建築、在學校種植更多樹木，以永續方式降溫，讓孩子們可以重返校園。巴西正發起了一項名為「應對極端高溫」的倡議，致力於降低熱浪對兒童與老人的危害。

對於本屆大會，席瓦指出，巴西總統魯拉在COP30開幕式的演講，明確點出了目前全球遇到的挑戰和矛盾，各國必須以終結化石燃料、森林砍伐為目標，制定出一個有計畫的過渡方案，且需確保方案切實可行，世界正經歷著史上最嚴重的氣候危機，行動已刻不容緩。

魯拉在COP30開幕式演講時指出，巴黎協定簽署10年來雖有進展，但全球行動的速度仍然不足以遏制全球暖化，「我們正朝著正確的方向前進，但速度錯了」，COP30既要成為一個對抗假訊息、捍衛科學的「真相大會」，也要成為「落實大會」，「 我們生活在一個拒絕科學證據、攻擊機構的時代，是時候再次挫敗否認主義了。」