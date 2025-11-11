我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

BBC拼接川普演說內容惹議 總裁：支持團隊每個人

中央社倫敦11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie，圖）11日表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。歐新社
即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie，圖）11日表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。歐新社

即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。由於BBC拼接美國總統川普演說內容，他在面臨偏頗指控、以及川普隨後揚言採取法律行動的爭議下辭職。這是他宣布辭職兩天後，首次公開發言。

戴維（Tim Davie）在BBC倫敦總部外表示：「我對這棟大樓裡的記者們感到非常非常自豪。他們的工作極其重要，他們做得非常出色。」

戴維今天並與員工進行電話會議，他在會中表示：「我認為我們必須為我們的新聞工作而奮戰。」

他同時承認，BBC「確實犯了一些讓我們付出代價的錯誤」。

這家由公眾資助的廣播機構，其新聞部主管也在9日辭職，使BBC陷入數十年來最嚴重的危機之一，今天成為英國各大報紙頭版焦點。

自2020年起擔任總裁的戴維，也試圖安撫外界對BBC前景的憂慮。

他說：「BBC將會持續繁榮發展，我全力支持團隊中的每一個人。」

川普昨天揚言將對BBC採取法律行動，指控該台在報導他2021年於支持者衝入國會當天的演說時進行了「誤導性剪輯」。BBC隨後承認那是「判斷錯誤」。

綜合法新社和路透社報導，BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被發現將川普2021年1月6日演說內容剪輯拼接，彷彿他煽動暴民攻擊美國國會大廈，試圖在敗選後繼續掌權。

剪接後的影片讓人以為川普對支持者表示，他將與他們一同前往國會大廈，並「奮戰到底」。

然而，在未經剪接的原始片段中，川普呼籲在場群眾與他一同前往國會，「我們要為勇敢的參議員眾議員們加油打氣」。

川普 眾議員 參議員

上一則

土耳其軍機墜毀喬治亞與亞塞拜然邊境 傷亡人數未明

延伸閱讀

川普下令航管員立即返工、曠職扣薪 建議全勤者發萬元獎金

川普下令航管員立即返工、曠職扣薪 建議全勤者發萬元獎金
佛州南區檢察官發傳票 準備調查川普總統政敵

佛州南區檢察官發傳票 準備調查川普總統政敵
「MAGA鬥牛犬」重掌白宮預算管理局 助川普擴權

「MAGA鬥牛犬」重掌白宮預算管理局 助川普擴權
企圖推翻大選結果 川普前私人律師朱利安尼等77人獲特赦

企圖推翻大選結果 川普前私人律師朱利安尼等77人獲特赦

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業