美國重返非洲最大投資國 布局礦產金屬領域助攻

最新公布的資料顯示，2023年美國對非洲投資額幾乎是中國的2倍，受惠於積極布局關鍵礦產和金屬領域，也讓美國繼2012年來首度重返非洲外國直接投資龍頭寶座。

英國廣播公司（BBC）報導，非洲大陸蘊含豐沛的關鍵礦產和金屬，包含鋰、稀土、鈷和鎢，除了對科技產品製造和運作至關重要，也是電動車 、人工智慧（AI）資料中心甚至武器系統不可或缺的原物料。

長期主導全球關鍵礦產和金屬市場的中國，除了擁有大量礦產儲備，也在海外、尤其是非洲進行大規模投資，藉此取得海外礦產供應。

北京還在全球礦產加工領域占據一席之地，並以出口管制作為要脅，令美國感到不安，迫使華府積極尋找管道取得關鍵礦產和金屬，其中非洲礦產儲備是美國實現此一目標的關鍵所在。

不過，美國實際上已悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資者。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）取得的官方數據，2023年美國對非洲投資78億美元，中國投資額為40億美元。這是美國繼2012年來首次重返非洲外國直接投資龍頭寶座。

這項投資由2019年成立的美國國際開發金融公司（DFC）主導，該公司於官網表示，成立目的就是「對抗中國在戰略區域的影響力」。

去年，非洲國家盧安達（Rwanda）的礦業公司Trinity Metals獲得DFC注資390萬美元，用於開發該公司在當地擁有的3座礦山，主要生產錫、鉭以及鎢。這家公司生產的鎢和錫目前分別運往美國賓州 一家工廠和冶煉廠。

Trinity Metals董事長麥考米克（Shawn McCormick）否認這筆資金對他們供貨美國的決定造成影響，「這是我們身為商業市場參與者的決定」。

納米比亞第一國民銀行（FNB Namibia）前高階主管、經濟學者海曼博（Sepo Haimambo）認為，非洲國家與美國實體磋商時須堅守母國利益，不應指望任何優待，「指望美國人代表非洲提出符合非洲最佳利益的條款是不切實際。因此，非洲確實需要為這些談判做好準備，並且搞清楚自己想要的結果。」

她補充說，非洲各國政府應該擺脫單純用礦產換現金這種交易模式，「可以考慮產量抽成協議、合資模式或者本地股權參與等。這些最終能為非洲國家創造機會，例如設立主權財富基金投資教育和醫療等發展中領域。」

海曼博期盼非洲擴大礦物和金屬加工，這樣做比單純出口礦產至海外更有利可圖。她補充說，未來美國和中國在非洲可能面臨來自其他國家的激烈競爭，並表示巴西、印度 和日本等國對非洲日益感興趣。

不過，美國卡內基美隆大學（CMU）國際經濟學者布蘭斯泰特（Lee Branstetter）教授認為美國早已錯良機。他指出，總統川普（Donald Trump）對非洲國家課徵貿易關稅，已使他們對美國的熱情銳減。