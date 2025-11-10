我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

美國重返非洲最大投資國 布局礦產金屬領域助攻

中央社華盛頓10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

最新公布的資料顯示，2023年美國對非洲投資額幾乎是中國的2倍，受惠於積極布局關鍵礦產和金屬領域，也讓美國繼2012年來首度重返非洲外國直接投資龍頭寶座。

英國廣播公司（BBC）報導，非洲大陸蘊含豐沛的關鍵礦產和金屬，包含鋰、稀土、鈷和鎢，除了對科技產品製造和運作至關重要，也是電動車、人工智慧（AI）資料中心甚至武器系統不可或缺的原物料。

長期主導全球關鍵礦產和金屬市場的中國，除了擁有大量礦產儲備，也在海外、尤其是非洲進行大規模投資，藉此取得海外礦產供應。

北京還在全球礦產加工領域占據一席之地，並以出口管制作為要脅，令美國感到不安，迫使華府積極尋找管道取得關鍵礦產和金屬，其中非洲礦產儲備是美國實現此一目標的關鍵所在。

不過，美國實際上已悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資者。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）取得的官方數據，2023年美國對非洲投資78億美元，中國投資額為40億美元。這是美國繼2012年來首次重返非洲外國直接投資龍頭寶座。

這項投資由2019年成立的美國國際開發金融公司（DFC）主導，該公司於官網表示，成立目的就是「對抗中國在戰略區域的影響力」。

去年，非洲國家盧安達（Rwanda）的礦業公司Trinity Metals獲得DFC注資390萬美元，用於開發該公司在當地擁有的3座礦山，主要生產錫、鉭以及鎢。這家公司生產的鎢和錫目前分別運往美國賓州一家工廠和冶煉廠。

Trinity Metals董事長麥考米克（Shawn McCormick）否認這筆資金對他們供貨美國的決定造成影響，「這是我們身為商業市場參與者的決定」。

納米比亞第一國民銀行（FNB Namibia）前高階主管、經濟學者海曼博（Sepo Haimambo）認為，非洲國家與美國實體磋商時須堅守母國利益，不應指望任何優待，「指望美國人代表非洲提出符合非洲最佳利益的條款是不切實際。因此，非洲確實需要為這些談判做好準備，並且搞清楚自己想要的結果。」

她補充說，非洲各國政府應該擺脫單純用礦產換現金這種交易模式，「可以考慮產量抽成協議、合資模式或者本地股權參與等。這些最終能為非洲國家創造機會，例如設立主權財富基金投資教育和醫療等發展中領域。」

海曼博期盼非洲擴大礦物和金屬加工，這樣做比單純出口礦產至海外更有利可圖。她補充說，未來美國和中國在非洲可能面臨來自其他國家的激烈競爭，並表示巴西、印度和日本等國對非洲日益感興趣。

不過，美國卡內基美隆大學（CMU）國際經濟學者布蘭斯泰特（Lee Branstetter）教授認為美國早已錯良機。他指出，總統川普（Donald Trump）對非洲國家課徵貿易關稅，已使他們對美國的熱情銳減。

電動車 賓州 印度

上一則

COP30開幕 聯合國代表：沒有國家能承受氣候行動失敗損失

下一則

俄外長久未公開露面 傳與普亭關係破裂

延伸閱讀

川普不甩環保 綠色轉型國家「吃悶虧」全球不甩一起遭殃

川普不甩環保 綠色轉型國家「吃悶虧」全球不甩一起遭殃
美政府關門結束在望 全球股漲 現貨金價重登4100美元

美政府關門結束在望 全球股漲 現貨金價重登4100美元
鎵、鍺、石墨等材料 中國恢復對美國出口

鎵、鍺、石墨等材料 中國恢復對美國出口
敘利亞總統歷史性訪美 夏拉今會晤川普 出訪前掃蕩IS組織

敘利亞總統歷史性訪美 夏拉今會晤川普 出訪前掃蕩IS組織

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人