羅浮宮館長坦言亟需現代化 將特別強化影像監控

中央社巴黎7日專電
巴黎羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）。美聯社
巴黎羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）今天說，羅浮宮「目前還不算是」一座21世紀的博物館，為此亟需徹底改變及現代化。

戴卡赫在法國新聞台（franceinfo）節目中說，羅浮宮的強化安全整體規畫已納入防範入侵和竊盜問題，將展開一連串工程，「尤其在影像監控方面，因為這是我們的弱點」。

羅浮宮今年10月19日被偷走價值約8800萬歐元（約1億美元）的多件珠寶藏品。這是自案發以來，戴卡赫首度透過媒體發聲。

竊案發生後，羅浮宮的安全措施飽受批評，法國審計院（Cour des Comptes）在昨天公布的報告中檢視羅浮宮於2018年到2024年的管理問題，特別指出這座博物館優先考慮「看得見且吸引人」的措施，而非維護、翻新建築及技術設備，尤其是安全相關設備。

報告提到，羅浮宮在這6年間，僅撥出2670萬歐元使設備符合規範，並動支5950萬歐元修復這座歷史古蹟，同時花費1.05億歐元採購藝術品、6350萬歐元用於翻新博物館布置。

費加洛報（Le Figaro）報導，報告還提到羅浮宮與文化部擬定整體建築翻新計畫，規模達4.8億歐元，其中只有8000萬歐元用於安全方面。審計院院長莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）今天說，這個數額根本不夠。

但戴卡赫認為審計院過於嚴厲，「羅浮宮是一個整體，（改善）工程和添購藝術品兩件事不該相互對立」。

她堅稱，「我們已履行所有職責」，安全「絕對是核心問題」，但不是羅浮宮唯一的問題。

她說，羅浮宮如今迫切需要徹底改變及現代化，以真正成為一座21世紀的博物館，而「它目前還不算是」。

警方在竊案發生後，於羅浮宮附近找回皇后尤吉尼（Empress Eugenie）的后冠，羅浮宮將在修復損壞部分後重新展出。

根據藝品部門初步調查，冠上零件幾乎都還在，但缺失8隻金鷹中的一隻。

