我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

Shein賣兒童色情娃娃醜聞延燒 法國擴大調查電商

中央社巴黎4日專電
中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。路透
中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。路透

中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。巴黎檢方正針對同為中資的AliExpress（全球速賣通）、Temu和美國的Wish擴大調查。

Shein在巴黎的首家實體店面明天將於指標性的BHV百貨開幕，卻在開張前鬧出巨大醜聞，事發後已將相關商品下架，並宣布全面禁止性玩偶類商品，且暫時移除「成人商品」類別。

Shein法國發言人魯法特（Quentin Ruffat）今天接受RMC電台訪問時表示，若司法單位要求，平台願交出購買這些兒童色情商品的法國消費者姓名和聯絡方式。

他提到，這些玩偶是在平台上販售，不是Shein直接生產，但他承認平台內部流程和管理有不當之處。

此案已交由司法處理，財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）也警告，若再犯下這類行為，政府有權禁止Shein進入法國市場，「這些駭人聽聞的東西違反了法律」。

費加洛報（Le Figaro）報導，財政部表示，國家依法可強制平台在24小時內刪除「非法行為、毒品走私和兒童色情物品」相關的違禁內容；若未刪除或再犯，可要求網路服務供應商和搜尋引擎封鎖及移除違規網站。

此外，若缺乏保護未成年人的有效過濾措施，依法可處以3年有期徒刑和7萬5000歐元（約8.6萬美元）罰款。

巴黎檢方昨晚宣布針對4家大型電商平台啟動調查。檢方告訴法新社，調查由未成年人事務辦公室（Ofmin）負責。

法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）檢查發現AliExpress銷售類似Shein販售的商品；當局也針對Temu和Wish發出警告，這兩個平台因在未針對未成年人採取過濾措施的情況下散播色情內容而受批評。

百貨經營集團SGM旗下的BHV百貨今年10月初宣布Shein將進駐，引發成衣業者反對，他們指責Shein涉及不公平競爭，且與環保概念背道而馳。

但SGM總裁梅爾蘭（Frédéric Merlin）在社群媒體Instagram發文說，面對爭議和壓力，他仍堅持自己的決定，他希望看到BHV百貨繁榮昌盛，雖有一些品牌選擇撤櫃，但這些品牌只占總營業額的0.2%。

他也譴責性玩偶事件，「我和大家一樣等著Shein的明確回應」。

Shein 財政部 電商

上一則

全美半數州今日舉行州及地方選舉…今日你應知道5件事

下一則

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

延伸閱讀

歐豬四國躍區域經濟模範生 法、英、德預算赤字大增

歐豬四國躍區域經濟模範生 法、英、德預算赤字大增
賣兒童外型情趣娃娃遭法國警告 Shein宣布平台禁售

賣兒童外型情趣娃娃遭法國警告 Shein宣布平台禁售
Shein平台賣兒童狀成人娃娃 法財長警告再上架就封殺

Shein平台賣兒童狀成人娃娃 法財長警告再上架就封殺
法國蒙迪厄修院慘遭祝融 主建築燒毀有坍塌危險

法國蒙迪厄修院慘遭祝融 主建築燒毀有坍塌危險

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲