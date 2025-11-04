Shein賣兒童色情娃娃醜聞延燒 法國擴大調查電商

中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。路透

中資電商 平台Shein 被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。巴黎檢方正針對同為中資的AliExpress（全球速賣通）、Temu和美國的Wish擴大調查。

Shein在巴黎的首家實體店面明天將於指標性的BHV百貨開幕，卻在開張前鬧出巨大醜聞，事發後已將相關商品下架，並宣布全面禁止性玩偶類商品，且暫時移除「成人商品」類別。

Shein法國發言人魯法特（Quentin Ruffat）今天接受RMC電台訪問時表示，若司法單位要求，平台願交出購買這些兒童色情商品的法國消費者姓名和聯絡方式。

他提到，這些玩偶是在平台上販售，不是Shein直接生產，但他承認平台內部流程和管理有不當之處。

此案已交由司法處理，財政部 長勒斯鳩（Roland Lescure）也警告，若再犯下這類行為，政府有權禁止Shein進入法國市場，「這些駭人聽聞的東西違反了法律」。

費加洛報（Le Figaro）報導，財政部表示，國家依法可強制平台在24小時內刪除「非法行為、毒品走私和兒童色情物品」相關的違禁內容；若未刪除或再犯，可要求網路服務供應商和搜尋引擎封鎖及移除違規網站。

此外，若缺乏保護未成年人的有效過濾措施，依法可處以3年有期徒刑和7萬5000歐元（約8.6萬美元）罰款。

巴黎檢方昨晚宣布針對4家大型電商平台啟動調查。檢方告訴法新社，調查由未成年人事務辦公室（Ofmin）負責。

法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）檢查發現AliExpress銷售類似Shein販售的商品；當局也針對Temu和Wish發出警告，這兩個平台因在未針對未成年人採取過濾措施的情況下散播色情內容而受批評。

百貨經營集團SGM旗下的BHV百貨今年10月初宣布Shein將進駐，引發成衣業者反對，他們指責Shein涉及不公平競爭，且與環保概念背道而馳。

但SGM總裁梅爾蘭（Frédéric Merlin）在社群媒體Instagram發文說，面對爭議和壓力，他仍堅持自己的決定，他希望看到BHV百貨繁榮昌盛，雖有一些品牌選擇撤櫃，但這些品牌只占總營業額的0.2%。

他也譴責性玩偶事件，「我和大家一樣等著Shein的明確回應」。