李在明公布創紀錄「AI核心」預算 拚躋身全球3大強權

南韓總統李在明4日發表首場預算演說。路透

南韓 總統李在明 4日發表首場預算演說，公布規模創紀錄的728兆韓元（5,250億美元）新年度預算案，以人工智慧（AI ）為核心，希望帶領南韓進入AI時代。

這是李在明6月上任以來，首度在國會發表預算演說，形容這份2026年預算案是「第一份迎接AI時代的國家預算」，「在AI時代，晚一天就代表落後整整一個世代」，「由於我們起步晚，現在必須加快步伐，更加努力地追趕領先者－只有這樣，我們才有機會」。

南韓2026年預算規模比2025年增加8.1%，提高AI投資兩倍多至10.1兆韓元（70億美元），希望讓南韓躋身全球AI三大強權。其中，2.6兆韓元將投資於把AI引入各種商業與日常活動，7.5兆韓元將用於培育人才與發展基礎設施。

李在明說，AI將成為機器人等未來關鍵產業競爭力的基石，矢言將結合南韓的製造基礎與即時數據，培育「物理AI」（又稱實體AI），同時推動生技、公共健康、教育及稅務等領域廣泛採用AI。他也提出提高南韓運算能力與訓練技能嫻熟勞工的忌諱，政府將加速採購高效能電腦晶片，提供先進AI教育。

首爾當局也提高國防預算8.2%到66.3兆韓元，使國防支出占國內生產毛額（GDP）比率升至2.4%。

為鼓勵生育，南韓明年提高領取育兒津貼的孩童年齡上限，從7歲提高到8歲，並且計劃在李在明任內逐步拉高到12歲，同時推出「年輕未來儲蓄」計畫。